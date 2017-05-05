Tüm Ankaralıları bu yıl 61’incisi düzenlenen Ankara Yoga Şenliği’ne davet eden Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf yoga yapan insanların hayata daha pozitif ve sağlıklı baktıklarını söyledi.

Ankara’da Kavaklıdere semtinde dün başlayan ve bugün de devam edecek olan Ankara Yoga Şenliği ile ilgili olarak Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf ‘a sorular yönelttik

Hayatını yogaya adamış Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf siz okurlarımıza yoganın insan hayatı için önemini anlatırken sporun anası ve babası olduğunu vurguladı. Manaf yogaya başlayanların tüm olumsuzluklardan uzaklaştığını ve yoga yapan insanların hayata daha pozitif ve sağlıklı baktıklarını belirterek daha verimli bir hayat sürdürdüğünü belirtti.

Soru: Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı ve Yoga Akademi kurucusu olarak kendinizi tanıtabilir misiniz?

Akif Manaf: Kendimi bildim bileli yoga uyguluyorum. Ben küçük çocukken belirli nefesli hareketler yapıyordum. Herkes merak ediyordu sonra kitaplar okurken bu hareketlerin yoga olduğunu anladım. Yedi yaşında daha aktif uzmanlarla çalışmaya başladım. Sonra Moskova’da ekonomi eğitimi aldım, orada mastır yaptım ve daha uzmanlaşmak istedim. Sanskrit dili öğrendim. Eski metinleri incelemeye başladım ve yoga üstatlarının Himaliya da olduğunu öğrendim. Hindistan’a 1989 da gittim ilk defa uzun süre orda kaldım. En eski yoga metinlerini inceledim birçok şey öğrendim ve sonun da Himaliyalar da gerçek bir yoga ustasıyla görüştüm ve hala orda bir mağarada yaşıyor. Ondan bütün öğrendiklerimi bir araya getirdim. Orijinal yoga sistemini keşfettim.

Soru: Orijinal yoga sistemi nedir?

Manaf: Çok eski insanların doğuş ve yöntem bilimidir. Yoga sağlıklı yaşam kılavuzudur. Herkes fiziksel bedene bir zekâya sahiptir. O yüzden yoga sistemi bu araçları nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Sağlıklı kalmak tüm insan potansiyellerini ortaya çıkarıp hem mükemmel hem üstün bir insan olmak.

Soru: Yogayı bir spor dalı olarak görebilir miyiz?

Manaf: Evet yogayı toplumsal olarak da resmi dille betimlemek gerekirse yoga gerçekten bir spordur. Yogaya karşı birçok ön yargı var ama yoga gerçek anlamda bir spordur. Yoga hinduzim, budizim yokken yoga vardı ve spor olarak biliniyordu. Yoga evrensel bir spordur. Yoganın tüm hareketlerini bütün modern sporlarda görebilirsiniz. Jimnastikte olan birçok hareket yogadan alınmıştır. Yoga sporların anasıdır diyebiliriz.

Soru: Uluslararası Yoga Federasyonu’nu tanıtabilir misiniz?

Manaf: Biz uluslararası yoga federasyonu olarak bütün dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye de 17 senedir faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde şubelerimiz var. Yogayı spor olarak devletimize tanıtarak sonun da devlet yogayı spor olarak tanıdı. Artık yoga spor bakanlığı tarafından tanınıyor. Devlet manevi olarak destek veriyor. İlerde maddi destek de olabilir zaman içinde olacak. Uluslararası Yoga Federasyonu olarak biz yogayı insanlar tarafından spor olarak görülmesini istiyoruz. Bunun için ilk defa Türkiye de başlattık Türkiye temelli bir federasyon kurduk merkezi İstanbul ve uluslararası yoga yarışmaları, yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bu turnuvalara bütün dünyadaki insanları davet ediyoruz. Bu şekilde amacımız toplumun yogadan spor olarak yararlanmasıdır.

Soru: Yoganın sağlığa faydaları nelerdir ve tedavi olarak kullanılabilir mi ?

Manaf: Nezleden kansere kadar iyileşmiş birçok insan görebiliriz. Yoganın tıbbi tedavilere katkıda bulunduğu görülüyor. Kanser tedavilerinde yoga uygulandığı zaman hem tedavi amacına uygun oluyor hem de kalıcılığı oluyor. Çünkü biliyorsunuz kanser yenilenebilir bir hastalık. Genelde yogaya katılan insanlar belirli bir süre sonra nezle bile olmuyor. Çünkü vücut kuvvetleniyor. Beden zihin ve ruh bir uyum içinde çalışıyor. Kişi zihinsel olarak kendini topluyor ve daha verimli çalışıyor. İnsanlar daha doyumlu bir yaşam yaşamaya başlıyor. Zihinsel boşlukları bir mental olarak yoga dolduruyor.

Soru: Türkiye de yoga eğitmenlerini eğiten kurumlar var mı?

Manaf: Yoga antrenör derneği kurduk ve bu antrenör dernek ile birçok eğitmen yetiştirdik. Türkiye de bir ilk olarak bu dernek kuruldu. Çünkü yoga bir spor ve antrenörler olmak zorunda şuan da antrenör belgelerini Spor Bakanlığı veriyor. Türkiye de tek geçerli belge bakanlığın verdiği belgedir. Federasyon olarak dünyanın her yerinde geçerli belgeler veriyoruz. Dünyanın her yerinde şubeler açıyoruz. Amacımız üç kıta ve 40 ülkede var olarak yogayı olimpiyatlara katmayı amaçlıyoruz.

Soru: Hamile bayanlar için yoganın faydaları var mı ?

Manaf: Bazı yoga çalışmaları var onlar sakıncalı olabilir ama bizim yaptığımız orijinal yoga tekniğinin hiçbir zararı yok hatta faydaları var. Hamile kadınlar yogaya doktordan belge getirerek başlamak zorundalar. Çünkü düşük tehlikesi olabilir. Doktorlarından aldıkları belgelerle bizim çalışmalarımıza katılabilirler. Çok ta verimli etkileri var mesela yoga yapan hamileler doğal doğum yapabilir, Ani sancıları kolay bir şekilde atlatabilirler. Annenin stresi azaldığından bebekte sağlıklı doğar.

Soru: Türkiye de yogaya erkeklerin katılma oranı nedir?

Manaf: Gün geçtikçe artıyor. 17 sene önce yoga kız işi olarak görülürdü. Seneler geçti erkelerde katılarak yoganın yararlarını gördüler. Bu günler de erkelerin katılımı yüzde 50 artmaya başladı hatta Avrupa da bu oran daha yüksek.

Soru: Sonsöz sizin okurlarımıza tavsiyeleriniz söylemek istedikleriniz var mı?

Manaf: Sonsöz olarak şunu söylemek istiyorum Uluslararası Yoga Federasyon başkanı olarak Türkiye de ön yargılar var bu normal bunun için şunu söylüyoruz gerçek yoga bir evrensel spordur ve spor olarak matematik ne kadar insan hayatında lazımsa yogada o kadar lazımdır. Hayatımızın her safhasın da yoga yaparak olumsuz etkilerde uzaklaşabilirler.

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