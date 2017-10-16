Yoga üstadı Akif Manaf “Yoga evrensel bir spordur. Yoganın tüm hareketlerini bütün modern sporlarda görebilirsiniz. Jimnastikte olan birçok hareket yogadan alınmıştır. Yoga sporların anasıdır”

Yoga sporların anasıdır diyen üstad Akif Manaf “Bu düzenlediğimiz farkındalık çalışmaları yazdığımız kitaplar ve dünya değişim akademisi insanlık içindir. Herkesi bunlarla ilgilenmeye davet ediyoruz. Merak etsinler baksınlar kendileri için uygun olan şeyleri alsınlar ve hayatlarındaki değişimleri sağlasınlar” dedi.

Hayatını yogaya adamış Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı siz okurlarımıza yoganın insan hayatı için önemini anlatırken yoga sporların anası ve babası olduğunu vurguladı. Manaf yogaya başlayanların tüm olumsuzluklardan uzaklaştığını ve yoga yapan insanların hayata daha pozitif ve sağlıklı baktıklarını belirterek daha verimli bir hayat sürdürdüğünü belirtti.

Akif Manaf 50 seneden fazladır bu gezegende yoga denilen biz ise ona orijinal yoga sistemi dediğimiz bu paha biçilmez birlik ve değişim bilimini insanlara aktarıyoruz. Bu gezegende bir çok organizasyon var çalışmalar sırasında Yol akademisini kurduk. Türkiye de yoga antrenörler derneği kurduk diyerek yogayı ve çalışmalarını anlattı.

Akif Manaf:

“Kendimi bildim bileli yoga uyguluyorum. Ben küçük çocuktum belirli nefesli hareketler yapıyordum. Herkes merak ediyordu sonra kitaplar okurken bu hareketlerin yoga olduğunu anladım. Yedi yaşında daha aktif uzmanlarla çalışmaya başladım. Sonra Moskova’da ekonomi eğitimi aldım, orada mastır yaptım ve daha uzmanlaşmak istedim. Sanskrit dili öğrendim. Eski metinleri incelemeye başladım ve yoga üstatlarının Himalay’ da olduğunu öğrendim. Hindistan’a 1989 da gittim ilk defa uzun süre orda kaldım. En eski yoga metinlerini inceledim birçok şey öğrendim ve sonun da Himalayalar da gerçek bir yoga ustasıyla görüştüm ve hala orada bir mağarada yaşıyor. Ondan bütün öğrendiklerimi bir araya getirdim. Orijinal yoga sistemini keşfettim”

Orijinal yoga sistemi nedir sorusuna Akif Manaf şu şekilde cevap verdi; “Çok eski insanların doğuş ve yöntem bilimidir. Yoga sağlıklı yaşam kılavuzudur. Herkes fiziksel bedene bir zekâya sahiptir. O yüzden yoga sistemi bu araçları nasıl kullanmamız gerektiğini anlatıyor. Sağlıklı kalmak tüm insan potansiyellerini ortaya çıkarıp hem mükemmel hem üstün bir insan olmak.

Yoga üstadı Arif Manaf yoga bir dini ayin değil spordur diyerek şu şekilde devam etti;

“Yogayı toplumsal olarak da resmi dille betimlemek gerekirse yoga gerçekten bir spordur. Yogaya karşı birçok ön yargı var ama yoga gerçek anlamda bir spordur. Yoga hinduizm, budizm yokken yoga vardı ve spor olarak biliniyordu. Yoga evrensel bir spordur. Yoganın tüm hareketlerini bütün modern sporlarda görebilirsiniz. Jimnastikte olan birçok hareket yogadan alınmıştır. Yoga sporların anasıdır diyebiliriz”

“Yoga günümüzde son derece yozlaşmış artık günümüzde yogayı biz propaganda aracı olarak kullanılıyor.”

Herkes ön yargılı yoganın dini inanç olduğunu söylüyorlar.

“Biz ne kadar yoga spor desek de insanlar artık bu ön yargılara alışmış o yüzden artık değişim diyoruz. Biz eski uygarlıklara giderek ilk insanların kullandıkları değişim araçlarını kullanmaya başlıyoruz. İnsan tarihinin bir aşamasında bir yoga kelimesi kullanılmaya başlamış. Günümüzden 5bin sene önce yoga hinduizm ve budizm ile anılmaya başlar. Bu yoga çalışmaları etkinlikler çok güçlü etkiler yarattığı için hem hindu hem budist rahipler bu yogayı kullanmış. Daha sonra günümüze geldikçe hinduizm ve budizm kendini yaygınlaştırmak için tanıtmak için yoga adı altında hareket etmeye başlar. Onlar yogayı bir propaganda aracı olarak kullanmış ve kullanmaya devam ediyor. O yüzden yogaya dini temelli görüyorlar. Türkiye’de ki yoga merkezlerinin yüzde 90 nı hinduizm ve budizm temalarıyla dolu. Şimdi artık ne kadar yoga spor desek de bu çalışmaları yapan kurumları ortadan kaldıramıyoruz. Onlar devam ediyor devam edince de insanlar hala yogayı dini ayin zannediyor. O yüzden biz artık bu tür yozlaşmalardan uzaklaşmak istiyoruz”.

Akif Manaf – Yoga sporların anasıdır

“Biz uluslararası yoga federasyonu olarak bütün dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye de 17 senedir faaliyet gösteriyoruz. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok yerde şubelerimiz var. Yogayı spor olarak devletimize tanıtarak sonun da devlet yogayı spor olarak tanıdı. Artık yoga spor bakanlığı tarafından tanınıyor. Devlet manevi olarak destek veriyor. İlerde maddi destek de olabilir zaman içinde olacak. Uluslararası Yoga Federasyonu olarak biz yogayı insanlar tarafından spor olarak görülmesini istiyoruz. Bunun için ilk defa Türkiye de başlattık Türkiye temelli bir federasyon kurduk merkezi İstanbul ve uluslar arası yoga yarışmaları, yoga turnuvaları düzenliyoruz. Bu turnuvalara bütün dünyadaki insanları davet ediyoruz. Bu şekilde amacımız toplum yoga dan spor olarak yararlanmasıdır”.

Yoga üstadı Manaf yaptıkları etkinliklerin yanı sıra yazdığı kitaplardan da bahsetti;

“Biz bunları yaparken sadece Türkçe 51 kitabımız yayınlandı. Bu kitaplar dünya da şu anda 26 dile çevrildi ve çevrilmeyen de devam ediyor bu bir ilkdir. Şu anda biz bu paha biçilmez bilgileri insanlara aktarıyoruz. Bu değişim yöntem bilimi insanlığa son derece yararlıdır. Sağlığa gelişime müthiş bir etkileri var. O yüzden de sürekli yurt içi yurt dışı etkinlikler düzenliyoruz. Şuan Ankara’da Ankara şenliği etkinliği düzenliyoruz ve bu şenlik bir dönüm noktasıdır. Çünkü dünyada ilk defa biz bir adım daha ileri gidip artık daha kapsamlı etkinlikler düzenlemeye başlıyoruz.

Bu etkinlik bir farkındalık etkinliğidir. Bu etkinlikte nefes, biyoenerji, enerji merkezleri, evrim enerjileri, yoğunlaşma, derin gevşeme ve farkındalık çalışmaları uygulandı. Bu çalışmalar burada uygulanan teknikler. İnsanlığa ilk defa sunulmaktadır. Bu teknikler zamanında Himalayalar da ki üstatlardan öğrenmiş olduk şimdide insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. O yüzden Ankara da yaptığımız bu şenlikle bir adım ileri giderek artık daha kapsamlı çalışmalar ile insanlarımıza bir farkındalık ve aydınlanma sunduk” dedi.

Manaf

“Burada nefes, uygulamaları, biyoenerji uygulamaları, enerji merkezleri, enerji kanalları, evrim enerjisi uygulama etkinlikleri oldu. Altı çalışmada aşama aşama bu uygulamaları derinleştirdik. Bu etkinlikte katılımcılar altı çalışmaya da katıldıysa zirveye ulaşmıştır. Ama bir çalışmaya bile kalmışsa müthiş yararlar sağlamıştır. Hiçtense bir saat bile bu çalışmalara katılan kişiler kendini tanımış olacak.

Bir değişim yaşayarak aydınlanmaya ulaşacaktır. Herkes hayatında değişim istiyor ama zorlanıyor biz burada onu vurguladık değişim kitabımızda da bu anlattık. İnsanın bünyesinde bir değişim potansiyeli var. Bizim Ankara da ve neredeyse gezegenin tamamında yaptığımız şey bir farkındalık çalışmalarıyla insanları değişime uyum sağlamasıdır. Yoğa ile ve buradaki etkinliklerimizle insanlar hayatında değiştirmesi istediği şeyleri rahatlıkla değiştirecek.

Neden bu gün derseniz çünkü zamanı gelmiş. Biz bir adım ileri gidip dünya değişim akademisi kurmaya başladık. Dünya değişim akademisi dünyanın 200 ülkesinde temsilcilikleri olan bir akademi. Bütün dünya ya bu değişim rüzgârını estireceğiz. İnsanlar bu uygulamalar sayesinde değişecek. Dünya da bir çok şeyi değiştirmek istiyoruz savaş olmasın, şiddet olmasın sürekli savaşlar yaşanıyor. Bizim bölgede de savaşlar çatışmalar sürüyor. Onları değiştirmek istiyoruz. Bu değişimlerle toplum kendini bulacak”.

Üstat Manaf

“Bu güne kadar Türkçe olarak yayınlanmış 51 kitap var.”

Onun dışında İngilizce yayınlamış 20 kitabımız var. ama son kitaplarımız çok önemli bu kitaplar şuan dünya da bir çok dile çevrilmiş olup tüm dillerde bu kitaplar çıkacak. Ulaşmak istediğimiz nokta insan değişimidir. Çünkü bu gezegenin değişime ihtiyacı var. Kitapları yazmaya devam ediyoruz. Çünkü bu bilgi birikimini insanlara aktarmak gerekiyor. Neredeyse ayda bir kitap yazıyoruz. Şu güne kadar 51 kitap yayınlandı. Şuanda 52. kitabı yayına hazırlıyoruz. Bu şekilde insanları aydınlatmaya devam ediyoruz”.

Akif Manaf son söz olarak “Burada önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Gezegenin başlangıcında ilk insanlar değişim araçlarına sahipti. Çok eski kadim uygarlıklar ne araçlar kullanmışlar. Biz o değişim araçlarına ulaşabildik daha sonra günümüze yaklaştıkça yoga kelimesi kullanılmaya başlandı. Ama aslında yoganın teriminde değişim var. o yüzden biz daha çok değişime odaklaşıyoruz” dedi.