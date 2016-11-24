Yoga nedir?Ne değildir? Sanskrit Dilinde

Asırlardır Büyük Üstadlar Mutlak Gerçek’le ilgili metinleri bu gezegenin ilk dili olan Sanskrit dilinde yazmışlardır. Şimdi de çağımızın Büyük Üstadı ruha, evrene ve insana dair tüm kaynak bilgiyi kapsayan Orijinal Yoga Sistemi’ni orijinal Sanskrit dilinde açıklamaktadır.

Büyük Üstadın pek çok dile çevrilen “Yoga Nedir Ne Değildir?” isimli şaheseri şimdi de Sanskrit dilinde Gerçek’i arayanlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Aslında bu şaheser günümüzün Yoga Sutra’sı!

“Yoga Nedir? Ne Değildir?” günümüzde alakasız unsurlarla harmanlanan ve değiştirilerek sunulmaya çalışılan Yoga İlmini saf, orijinal, yalın ve gerçek haliyle tüm dünyaya sunuyor.

Büyük Üstad Akif Manaf’ın kitapları dünyanın tüm dillerine çevrilmekte. Şu an orijinal Sanskrit dilinde yayınlanacak olan “Yoga Nedir? Ne Değildir?” çok yakında tüm dünya dillerinde de Yogaseverlerle buluşacak. www.yogaacademy.com.tr

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