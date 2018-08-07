ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercihleri başladı.

Adaylar, tercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 14 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2018 tarihinde saat 23.59’da bitecek.

Yerleştirme Sonuçları ise https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül’de yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül’de olacak.