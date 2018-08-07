Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının başarı sıralamalarının genişletilmesi sonrası “2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu” güncellendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun güncellendiği belirtildi. Yapılan duyuruda, “Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir.” denildi.

YÖK tarafından alınan kararla, hukuk programlarının başarı sırası sınırlaması en düşük 190 bininci, mühendislik programlarının (orman, ziraat, su ürünleri fakülteleri programları ile ağaç işleri endüstri mühendisliği programları hariç, ziraat fakültelerinin gıda mühendisliği programları dahil) en düşük 300 bininci, mimarlık programlarının en düşük 250 bininci, tıp programlarının en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarının ise (rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı dahil) en düşük 300 bininci olacak şekilde değiştirilmişti