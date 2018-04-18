Ortadoğu’daki gelişmeler, AB’nin Türkiye Raporu, Yunanistan’la giderek gelişen sorunlar, Rusya ile ilişkilerin geleceği, TL’nin değer kaybetmesi, ekonomideki kötüye gidiş…

Bunlar şu an başımızın üstünde sallanıp duran “bela” kılıçları…

…Ve sanki bunlar yetmezmiş gibi, bir de Devlet Bahçeli’nin “erken seçim” çağrısı geliverdi…

Suriye’yi paylaşmaya çalışanların arasına Suudi Arabistan’ın da katılmasına şaşmamak gerek… ABD’den alınan silahların gücüne güveniyor adamlar…

Reuters Ajansı’nın haberine göre, Suudi yetkililer daha geniş bir koalisyon oluşturulmasını istiyor ve ABD önderliğindeki bu güce “asker gönderebilecekleri” söylüyor…

Böylece asıl hedefleri Yemen ve İran’a karşı elleri güçlenmiş olacak…

İsrail bu an için ABD Büyükelçiliği’nin sağ salim Kudüs’e gelmesine odaklanmış durumda…

Müttefikimiz Rusya’nın “Afrin’den çekilmemizi istediğini” de unutmamak gerek bu arada…

Avrupa Komisyonu’nun merakla beklenen Türkiye Raporu “Türkiye AB üyeliği yolundan dev adımlarla uzaklaştı” başlığıyla yayınlandı… Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn, “Türkiye özellikle hukukun üstünlüğü ve temel haklar konusunda AB’den uzaklaşmaya devam ediyor. Komisyon, Türkiye’ye yeniden bu olumsuz eğilimi tersine çevirmeye öncelik verme çağrısı yaptı ve bugünkü raporda açık bir şekilde önerilerini iletti” dedi…

Rapor “OHAL’e son verilmesi” çağrısında bulunuyor…

Ama Şubat ayından itibaren PKK ile ortak çalışan kaçakçıların organizasyonuyla kafileler halinde Türkiye’ye giren 50 bine yakın göçmenin arasına silahlı eğitim almış yabancı savaşçıların sızdığından söz edilmiyor tabii ki…

Bunladır arasında “Afganistan’dan İran’a göç eden ve İran tarafından Suriye’de paralı asker olarak kullanılan Hazaralar” da var… Ancak sayıları bilinmiyor…

Ortada “Türk Lirası değer kaybetmiyor, Dolar değer kazanıyor” diye açıklanamayacak bir parasal kriz de var…

…Ve tam bu sırada Devlet Bahçeli’nin “Erken Seçim” diye avaz avaz bağırması geliverdi…

Tam da Milli Güvenlik Kurulu’nda “OHAL’in uzatılması kararı” alındığı ve demokrasinin vazgeçilmezi olan sağlıklı ve tarafsız bir seçim yapılmasının imkânsız hale geldiği sırada…

AB’nin Türkiye’ye tam üyelik verebileceğine hiç bir zaman inanmadım… Çünkü yıllarca çeşitli Avrupa ülkelerinde yaşadım… Bir uçak yolculuğu sırasında güncel olaylar hakkında uzun uzun sohbet ettiğim bir iş adamının bana “nereli olduğumu” sorması ve sonra da “Çok şaşırdım, ‘tıpkı normal bir insan(!)a’ benziyorsunuz” demesini hiç unutmadım…

OHAL koşulları altında yapılacak bir seçim, Avrupa’dan dışlanmayı getirir kesinlikle…

Eğer bu başlangıçta olsaydı, iyi olurdu… Ama aradan geçen sürede köprülerin altından çok su aktı… Türkiye BOP’a kapılıp, kendini bataklığa attı… Şu anda emperyalizmin gündemindeki ülkeler arasında bulunuyor…

Yani kısacası, Türkiye resmen hedefte artık… En acısı da, bu durumun suçlularının olun biteni sessizce seyredenlerin, Türk halkının yarısı olması… Diğer yarısı ise sanki sihirli bir elin dokunup her şeyi düzeltmesini bekliyor..!