Yine hata yapmayın

Türkiye içeride ve dışarıda acılı günler yaşıyor, Anayasa değişikliği rafa kaldırılsın

Çözüm süreci hataydı vazgeçildi,

Fethullah Gülen hataydı vazgeçildi,

Esad’ı devirme fikri hataydı vazgeçildi,

İsrail ile kavga hataydı vazgeçildi,

Uçak düşürüp Rusya krizi hataydı vazgeçildi,

Fırat Kalkanını yalnız yapmaktan VAZGEÇİN,

Başkanlık da büyük hatadır VAZGEÇİN…

Ülkemizin düşmanları çok fazla ve olağanüstü hal yaşadığımız bu günlerde yurt içinde ve yurt dışında ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehitler, gaziler veriyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da “2. İstiklal savaşı” diye tescil ediyor durumun ne kadar vahim olduğunu.

Doğrudur doğru olmasına da kimler bu duruma sürükledi Türkiye’yi?

14 yıldır Türkiye’yi tek başına yöneten AK Parti değil mi?

“Çözüm süreci” hataydı vazgeçildi doğru yapıldı ve PKK terörünün kökünün kazınması için kahraman askerimiz ve polisimiz canları pahasına büyük bir mücadele veriyor. Hatadan dönüldü yapılanlar DOĞRUDUR.

Fethullah Gülen ile yıllarca elele siyaset yaptınız ancak 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi ile gerçek yüzünü görüp büyük bir mücadele ile tasfiye sürüyor. Hatadan dönüldü yapılanlar DOĞRUDUR.

Suriye Devlet Başkanı Başar Esad’ı devirmek için Türkiye’nin aktif rol üstlenmesi ve Esad’ı devirme projesi hataydı Rusya ve İran ile Türkiye’nin yaptığı son zirve ile vazgeçildi. Hatadan dönüldü yapılanlar DOĞRUDUR.

İsrail ile “one minute” ile başlayıp Mavi Marmara krizi ile zirve yapan kavga gereksiz ve hataydı ki İsrail “özür diledi” sorun çözüldü. Hatadan dönüldü yapılanlar DOĞRUDUR.

Rusya Federasyonu ile çok iyi siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz büyük bir dostlukla sürerken Savaş uçağını düşürmemiz stratejik hataydı. Özür diledik barış sağlandı. Hatadan dönüldü yapılanlar DOĞRUDUR.

Türkiye Birleşmiş Milletlerin 51 numaralı kararı ile sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Suriye topraklarında Fırat Kalkanı adıyla askeri harekâta başladı, DEAŞ ve YPD/PYG gibi örgütlerin ülkemizin güvenliğine yönelik terör faaliyetlerine son vermeyi amaçladı. Ancak El Bab’da 16 Şehit vermemiz gösterdi ki Amerika ve Koalisyon ülkeleri bizi yalnız bırakıyor dünyanın en tehlikeli terör örgütü DEAŞ’a karşı. Rakka hedefinden bu durumda vaz geçmemiz gerekir. Türkiye’nin Fırat Kalkanına yalnız devam etmesinden vazgeçin.

Ve Türkiye işte tüm bu gelişmeleri yaşarken Anayasa değişikliği ısrarı yaşanıyor. AK Parti ve MHP işbirliği ile Meclis Anayasa Komisyonunda görüşülmeye başlanılan tek adam projesi ya da Başkanlık rejimi büyük hata olur.

Parlamenter rejim aksıyorsa 12 Eylül Anayasası yamalı bohça halinde Türkiye’ye yetmiyorsa yeni bir anayasa ile demokratik parlamenter rejimi güçlendirmek aksaklıklara neden olan hükümleri ayıklamak daha doğru olur.

Türkiye içinde bulunduğu kriz ortamında rejim değişikliği ile maceraya atılmamalıdır.

Sayın Erdoğan Başkanlık projesinden vazgeçin yeni bir hataya imza atmayın.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...