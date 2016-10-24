Yine beraberiz

Uzun bir aradan sonra köşemize yeniden kavuştuk.

Spor-Toto Süper Ligi Turgay Şeren Sezonu’ nun geçen hafta oynanan karşılaşmalarını birer cümle ile anlatayım.

Rize-Gençlerbirliği; Rize oynadı, gençler seyretti ev sahibi kazandı.

Gaziantep-Kayseri; Ev sahibi 20 dakika konuk ise 70 dakika oynadı. Tabii ki konuk kazandı.

Alanya-Bursa; Fener’den puan alan ev sahibi bu moralle oynayıp goller kaçırdı. Yorulunca Bursa attı.

Akşehir- Adana; Konuk sahada yoktu. Ev sahibi de ara sıra ortaya çıktı. Bunlardan birinde golü attı.

Galatasaray-Trabzon; Konuk bir gol atıp, “nasılsa kalede Onur var” deyip üstüne yattı. Ev sahibi bastırdı ama gol atamadı.

Osmanlıspor-Kasımpaşa; Ev sahibi yorgun, bitik. Konuk ise dinç idi iyi ve akıllı oynayıp kazandı.

Karabük-Başakşehir; Konuk ligin lideri. Lider gibi oynayıp kazandı. Ev sahibinin gücü yetmedi.

Beşiktaş-Antalya; Konuk ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Ev sahibi ise, sanki ihtiyacı varmış gibi, hakemden takviye aldı. Ev sahibi iyi oynayıp güzel goller attı. Hakem de kendini ve konuğu yaktı.

Futbol böyleyken, sevindirici haber Filipinlerden geldi.

Kadınlar Voleybol Kulüpler Dünya Şampiyonası’ na katılan Eczacıbaşı şampiyon, Vakıfbank ise 3.ncü oldu.

Eczacıbaşı üst üste ikinci kez Dünya şampiyonu olarak bir ilke imzasını attı.

Takımlarımıza kocaman bir bravo diyor ve ayakta alkışlıyorum.

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