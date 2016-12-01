Yılın son ayı da sanatla dolu

Çankaya Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri yılın son ayında da devam ediyor. Londra’da 10 sezon kapalı gişe oynayan “Shakespeare’in Bütün Eserleri” adlı komedi oyunu Aralık ayında Çankayalılarla buluşacak.

Ayrıca, Dünya Engelliler Günü kapsamında fotoğraf ve resim sergileri ile Latin Amerika filmleri de Aralık ayı boyunca Çağdaş Sanatlar Merkezinde (ÇSM) izlenebilecek.

Ankaralılar, yeni yıl konserinde ise Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası ile buluşacak.

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını destekleyen Çankaya Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, “Biz Olmadan Asla” sergisini Ankaralılarla buluşturacak. Çağdaş Sanatlar Merkezinde 1-5 Aralık tarihleri arasında görülebilecek sergide, zihinsel engelli gençlerin fotoğraf ve resim çalışmaları yer alacak.

5-8 Aralık tarihleri arasında Latin Amerika Karayip Filmleri Haftası’na ev sahipliği yapacak ÇSM, ücretsiz olarak gösterilecek 9 farklı filmi izleyicisiyle buluşturacak.

ÇSM, Londra’da 10 sezon kapalı gişe oynayan Shakespeare’in Bütün Eserleri – Hafif Kısaltılmış isimli komedi oyununu 9 Aralık 19.30’da ücretsiz olarak tiyatroseverlerle buluşturacak. Oyunu izleyebilmek için ÇSM’den 5 Aralık itibariyle koltuk numarası almak yeterli olacak.

GEZGİNLERİN ÇANTASI

ÇSM’de, 16-30 Aralık tarihleri arasında 3 Ankaralı Gezginler Grubu’nun ilginç objelerden oluşan koleksiyonlarından seçmeler yer alacak.

16 Aralık 18.00’de açılacak “Gezginlerin Objektifinden Çankaya” sergisinde ise, Anıtkabir’den Pembe Köşk’e, Seymenler Parkı’ndan Bahçelievler’e, Eymir Gölü’nden Atakule’ye kadar Çankaya’nın hemen her köşesi görülebilecek. ÇSM aynı zamanda, “Gezgin Gözüyle 2016 Ankaralı Gezginler Grubu”nun 11. Geleneksel Fotoğraf Sergisi ve Gezgin Gözüyle Kaliningrad’dan Kamçatka’ya fotoğraf sergisine de ev sahipliği yapacak.

PINAR AYHAN MÜZİKLİ GÖSTERİ

18 Aralık 17.00’de Tanburi Cemil Bey’in ölümünün 100. yılında anılacağı ÇSM’de, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 97. yıldönümünde Pınar Ayhan müzikli gösterisi yer alacak. 27 Aralık 19.30’da başlayacak “Orada Duruverseydi Zaman’’ isimli gösteride kah Çanakkale’den bir öykü kah ünlü bir yazarın sevgilisine yazdığı bir mektup yer alacak.

“Ne kadar az şey biliyormuşuz geçmişimizle ilgili” dedirtecek olan etkinliği ücretsiz izlemek için 19 Aralık’tan itibaren ÇSM’den yer fişi almak yeterli olacak.

28 Aralık 19.00’da Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu ve Çocuk Orkestrası’nın vereceği yeni yıl konseri ise 19.00’da başlayacak. ÇSM’de sahne alacak koronun şefliğini Aslı Aydın ve Deniz Serttürk yapacak.

GALERİLER

5-16 Aralık tarihleri arasında Habip Aydoğdu’nun “Kırmızı” sergisine ev sahipliği yapacak olan Galeri Çankaya, 20-30 Aralık tarihleri arasında da Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün kişisel resim sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

1-3 Aralık tarihleri arasında Öğretmen Şenay Altınışık öncülüğünde Mohaç İlköğretim Okulu öğrencileri resim sergisine ev sahipliği yapacak Galeri Kara’da, 2 Aralık’ta öğrencilerle atölye çalışması yapılacak.

5-13 Aralık tarihleri arasında Karamel Patchwork’ün kumaşla sanat yapma işi olan kırkyama sergisine ev sahipliği yapacak olan Galeri Kara, 15-31 tarihleri arasında Eyüp Bostancı’nın “Tablo Halılar” sergisini Ankaralılarla buluşturacak. Galeri Kara, 28 Aralık 18.00’de başlayacak Kırmızı Sandalye Öykü Günleri’nde bu kez Kurtuluş İnan Oransal’ı konuk edecek.

Etkinliklerin ayrıntılı programa www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...