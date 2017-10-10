Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Avrupa Taekwondo Federasyonu (WTE) tarafından Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen ve 42 ülkeden 467 sporcunun mücadele ettiği Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda millilerimiz 2 altın, 2 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandılar.

Bayanlar 37 kiloda Fatma Eylül Koca ile erkekler 41 kiloda Zeynel Fırat Tanrıverdi altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olurken, bayanlar 47 kiloda Esma Nur Ersoy ile erkekler 49 kiloda Ömer Yasin Orhan bronz madalya kazanarak Avrupa Üçüncüsü oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin kazanılan başarıyla ilgili yaptığı konuşmada; “Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyona’sını 2 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladık. Yıldızlar kategorisinde Dünya ve Avrupa Şampiyonlarının arka arkaya yapılması nedeniyle Macaristan’daki şampiyonaya B takımımızla katıldık. Buna rağmen 2 Avrupa şampiyonu çıkararak sporcu havuzumuzun ne kadar kaliteli olduğunu bir kez saha gösterdik. Türk taekwondosunun geleceği teminat altındadır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil eden antrenör ve sporcularımızı kutluyorum.” ifadelerini kullandı.