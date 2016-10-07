Yıldırım’dan İbadi’ye yanıt

Başbakan Yıldırım, Ankara’daki Başyazıcıoğlu Cami’nde kıldığı cuma namazı çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti’de bir erken seçim hazırlığı olduğu yönündeki iddialar sorulan Yıldırım,

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ‘Biz Türkiye’den Irak’a asker göndermesini talep etmesin. Türk askeri orada kendini piknikte zannetmesin’ açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Başbakan Yıldırım,

“Piknik’te olduğunu kim söylüyor. Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar. Bizim askerimiz de orada görev yapıyor. Dünyanın başının belası DEAŞ’le mücadele yapıyor.