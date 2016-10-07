Yıldırım’dan İbadi’ye yanıt

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ‘Biz Türkiye’den Irak’a asker göndermesini talep etmesin. Türk askeri orada kendini piknikte zannetmesin’ açıklamalarına tepki göstererek, “Piknik’te olduğunu kim söylüyor. Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar. Bizim askerimiz de orada görev yapıyor. Bağdat’ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum” dedi.
“LÜZUMSUZ İŞLERLE UĞRAŞMAYALIM”
Başbakan Yıldırım, Ankara’daki Başyazıcıoğlu Cami’nde kıldığı cuma namazı çıkışında, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. AK Parti’de bir erken seçim hazırlığı olduğu yönündeki iddialar sorulan Yıldırım,
“Her söylenene inanıyor musunuz? İşimize bakalım. Lüzumsuz işlerle uğraşmayalım. Kafaları karıştırmayalım. AK Parti’de toplantı her zaman olur. İktidar partisi, hareket fazla” ifadelerini kullandı.
“BİZİM IRAK’A HASMANE, DÜŞMANCA BİR TUTUMUMUZ YOK”
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ‘Biz Türkiye’den Irak’a asker göndermesini talep etmesin. Türk askeri orada kendini piknikte zannetmesin’ açıklamalarını nasıl değerlendirdiği sorulan Başbakan Yıldırım,
“Piknik’te olduğunu kim söylüyor. Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar. Bizim askerimiz de orada görev yapıyor. Dünyanın başının belası DEAŞ’le mücadele yapıyor.