Başbakan Binali Yıldırım, Afrika ülkelerine FETÖ uyarısında bulunarak, “Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160’dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Afrika Tarım Bakanları 1. Toplantısı ve Tarım İş Forumu’na katıldı. Forumda konuşan Yıldırım, insanlık değerlerinin tek tek yok olduğunu ifade ederek, Suriye’deki kimyasal saldırıya değindi ve “Orası insanlığın öldüğü yerdir, insanlığın bittiği yerdir. Hiçbir şey insan hayatından kıymetli değildir” dedi. Kardeşliğin, insanlığın, barışın insanlık için olduğunu belirten Yıldırım, ülkeler, milletler olarak bir araya gelinip sorunların samimi bir şekilde konuşulması gerektiğini ifade etti. Kuvvetli olan ülkelerin, zayıf ülkelerin eksikliklerini gidermesi gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, ilişkilerin hükmetme, kontrol altına alma anlayışıyla değil, adil ve kazan-kazan esasına göre geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin son 10 yılda Afrika ile ilişkilerin bu esası benimsediğine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, Afrika’ya sadece kaynaklarını keşfedip almak değil, kalkındırmak için projelerle gidildiğini anlattı. Türkiye’nin son 10 yıl içinde Afrika’daki büyükelçilik sayısını 40’lı rakamlara çıkardığını kaydeden Yıldırım, Afrika ülkelerinin de 33 tane büyükelçilik açmış olmasının ilişkilerin karşılıklı olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ZAMAN GÜNÜMÜZDE PARADAN DAHA DEĞERLİ-

Ulaşım ve erişimin her şeyin başı olduğunu belirten Yıldırım, havacılık alanında yapılan yatırımlara değinerek, “Türkiye bugün dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a yapıyor. Bu ne olacak. Bu doğu ile batı kuzey ile güneyi birleştiren konumda olan Türkiye’yi bir transfer merkezi haline getirecek. Bir küresel buluşma, birleşme, barışın, kardeşliğin geliştirilmesine, milletlerin insanların birbiri ile tanışmasına vesile olacak” dedi. Afrika’ya ulaşımın zorluğuna değinen Yıldırım, Türk Hava Yolları’nın Afrika’da 50’den fazla noktaya uçuşunun bulunduğunu belirterek, “Zaman ekonomisi diye bir şey var. Zaman günümüzde paradan daha değerli. Bu bakımdan erişim, ulaşım işin başıdır. Biz ilk adımı bununla, ikinci adımı büyükelçilerin sayısını artırarak yaptık ve nihayet Afrika ülkeleri ile kazan-kazan esasına göre hem ikili ilişkileri hem de Afrika Birliği ile bütün kıtaların konularını görüşüyoruz” diye konuştu.

İNSANLIK HER TÜRLÜ MENFAATİN ÜZERİNDEDİR-

Afrika’nın potansiyelinin büyüklüğüne, ancak bunun kullanılmadığına dikkat çeken Yıldırım, tarım arazilerinin verimli kullanılması ve doğal kaynakların hayata geçirilmesinin birlikte çalışılması halinde başarıya ulaşılacağını kaydetti. Türkiye’nin son 15 yılda topyekün kalkınmada son 50 yılın başarısını gösterdiğini anlatan Yıldırım, istikrarın önemine değindi. Türkiye’nin her şeyi dolar olarak görmediğini belirten Başbakan Yıldırım, “Biz insanlığın her türlü menfaatin üzerinde olduğuna inanan bir toplumuz. Afrikalı ülkelerle ilişkilimizi bu düzeyde tek taraflı menfaat esasına göre değil karşılıklı kardeşlik güven esasına göre inşa ediyoruz” dedi.

EMPERYAL ULUSLARARASI ÖRGÜTLERLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLDUĞU BİR SIR DEĞİLDİR-

Türkiye’nin Afrika’daki sosyal sorumluluk projelerini anımsatan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında Afrika ülkelerinin büyük bir çoğunluğunun, Türkiye’nin yanında yer aldığını, demokrasiyi yok etmeye, geleceğini karartmaya yönelik girişimin karşısında durduğunu belirterek, bu ülkelerin yönetimlerine teşekkür etti. Yıldırım, “Birçok Afrika ülkesi, bu alçak FETÖ terör örgütünün uzantıları olan okulları, kurumları birer birer kapatıyorlar. Bu, küresel bir terör örgütüdür, 160’dan fazla ülkede faaliyet gösteren. Bunların emperyal uluslararası örgütlerle işbirliği halinde olduğu bugün bir sır değildir. Dolayısıyla, bu örgütün faaliyetlerine ülkelerinizde gereken tedbiri almakta gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tecrübeyi yaşamış bir ülkenin başbakanı olarak bunu söylüyorum. Bu konuda hızlı hareket eden ülkeler oldu, şu anda bir takım şeyler yapan ülkeleri var. Biz istiyoruz ki ilişkilerimizi zehirleyen hiçbir unsur Afrika ülkeleri ile aramızda kalmasın” dedi. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Afrika Birliğinin insana dayanan kalkınmayı esas alan Afrika-2063 gündemine katkı sağlamanın gerçekleştirileceğini anlatan Yıldırım, Afrika’nın sorunlarına yine kendisinin bulacağını, yol göstericiye değil, yol arkadaşına ihtiyacı olduğunu belirtti.

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