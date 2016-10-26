Yıldırım: Cumhuriyet ilelebet yaşayacak

ANADOLU Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Cumhuriyetin ilan edilişinin 93’üncü yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını bildirdi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Dr. Yıldırım, Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim tarihinin Türkiye için büyük bir dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Türk Milleti, dünyada eşine az rastlanır bir mücadele örneği sergileyerek, bağımsızlığı büyük bir zaferle kazanmıştır” dedi.

Türk Milleti’nin en zor ve en karanlık dönemlerin üstesinden her zaman birlik, beraberlik ve dayanışmayla geldiğine vurgu yapan Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Millet olmak, birlik, tek ses ve tek yürek olmak gerektirir. Tek bayrak altında, vatan için kadın erkek, genç, yaşlı demeden kenetlenmek demektir. Yüzyıllardır, bağımsız bir ulus olmamızın gücü, damarlarımızdaki asil kanda fazlasıyla mevcuttur. Cumhuriyetin ilan edilişinin 93’üncü yılında, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anarken, nice Cumhuriyet Bayramlarını aynı coşku, gurur ve mutlulukla kutlamayı temenni ediyorum.”

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