Yıldırım Beyazıt İlkokulu yıldızlar yetiştiriyor

Altındağ halk eğitim müdürlüğü tarafından okullar hayat olsun projesi kapsamında çalıştırdığı takımlarda bir çok başarılara imza atan, Muharrem Ergün ve Rıza Taner Ulusoy hocalarımız tarafından açılan futbol kursunda geleceğin yıldızları yetiştirilmektedir.

Halk Eğitim Müdürü Sayın. Ahmet Pehlivan ve okul müdürü Sn. Yasin Kıraç’ın katkılarıyla yapılan çalışmalar neticesinde, geçen sene üçüncü bölge futbol turnuvasında birinciliğe ulaşmış aynı zamanda Solfasol Spor adına U11 liginde mücadele eden kursiyerlerimiz grubunda birinci olmuşlardır.

Bu seneki çalışmalarımız doğrultusunda bu kursiyerlerimiz semtimizin kulübü olan Altındağ Belediyesi Spor kulübüne yönlendirilecektir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...