Yılda 4 ton kayın mantarı üretiyor

MERSİN’in Erdemli İlçesi’nde 3 yıldır kütük üzerinde kayın mantarı üretimi yapan üretici Durmuş Ali Saydam, yılda 4 ton üretim yapıyor.

600 mantar kütüğü ile Mersin’in en büyük üretim alanına sahip olan Durmuş Ali Saydam, hedefinin dış ülkelere ihracat yapmak olduğunu söyledi. 2015 yılında kütüklere ektiği mantarların ilk hasadını yapan üretici Saydam, 3 yılda üretimini 10 katına çıkartmayı başardı.

3 yıl önce köylü çiftçilerin gelirlerini arttırmak ve sosyal ormancılık faaliyetlerini arttırmak için Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’nün başlattığı kültür mantarı (Kayın) yetiştiriciliği kapsamında 60 kütükle işe başlayan Durmuş Ali Saydam, kısa sürede üretimini 600 kütüğe çıkartarak yılda 4 ton mantar üretmeyi başardı.

Saydam, “Çiftçilikle uğraşıp yılda 5 bin TL gelir elde ederken şimdi kayın mantarından yıl da 50 bin liraya kadar gelir elde edebiliyorum. Kayın mantarı yetiştirmeye başladıktan sonra mahallemizde birçok kişi de mantar yetiştirmeye başladı. Onlara da bir şekilde destek oluyorum. Daha önce hayvan yetiştirilen ahırlarda şimdi kayın mantarı yetiştirilmeye başlandı” dedi.

KAZANDIĞI PARAYLA MARKET AÇTI

Kayın mantarının kilosunu 15 TL’den sattığını söyleyen üretici Saydam şunları söyledi:

“Ürettiğim kayın mantarını yurt genelinde sipariş üzerine şu an 8 ayrı şehre satış yapıyorum. Kazandığım parayla mahallemizde kendime ait market açtım. Şuanda Mersin’in en çok kayın mantarı üreten kişisiyim. Hedefim, 600 olan kayın mantarı kütük sayısını 1000’e çıkartmak. İnşallah hedefime kısa zamanda ulaşacağım. Yetkililerden, kayın mantarını yurt dışına ihracatı için destek bekliyorum.”

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