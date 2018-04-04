CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir grup sanatçının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Hatay’daki sınır karakoluna yaptığı moral ziyaretini çok sert sözlerle eleştirdi.

“Bir ülkenin sanatçıları egemen güce teslim olmazlar, zalimden değil mazlumdan yana tavır alırlar. Diktatörün karşısında asla ve asla boyun eğmezler. Savaşı değil barışı savunurlar “ dedi Kılıçdaroğlu.

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Anlaşılmaz bir tepki, gereksiz bir öfke bu.

Sanatçılar, sınır karakoluna yılbaşı partisini kutlamaya değil, hayatlarını hiçe sayarak çok zor koşullarda görev yapan Mehmetçik’e moral vermek için gittiler.

Bu anlamlı ziyaret için onları egemen güce teslim olmak ve zalimden yana tavır almakla suçlamak insafla bağdaşmıyor doğrusu.

Dünyanın her yerinde sanatçılar ülkelerinin askerlerine destek olmak, moral vermek için bu tür ziyaretler yaparlar.

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Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının bir yerinde seçilmiş Cumhurbaşkanı için, “Sen vatan hainisin” demesi, bir diğer yerinde, “Ben ona hakaretten 5 paralık tazminat davası açtım. Neden? Değeri 5 para” ifadesini kullanması, yine bir başka cümlesinde, “FETÖ’nün siyasi ayağının bir numaralı aktörü o sarayda Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır” suçlamasında bulunması da tam bir talihsizliktir.

Neredeyse küfre varan ağır hakaretlerle siyaset yapmak bugüne kadar Kılıçdaroğlu’na ve partisine bir şey kazandırmadı. Bundan sonra kazandıracağı da şüphelidir.

Muhalefet etmenin de herhalde bir adabı olmalıdır.