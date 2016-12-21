Yılbaşı öncesi Kandıra hindisine talep çok

KOCAELİ’nin Kandıra İlçesi’nde doğal ortamda yetiştirilen Kandıra hindisi yılbaşına günler kala yoğun talep görüyor. Hindiler kilolarına göre 120 ile 200 lira arasında satılıyor.

Kandıra’da çiftlik ve köylerdeki küçük kümeslerde yetiştirilen hindilere yılbaşına kısa bir süre kala otel, market ve restoranlar büyük talep gösterdi. Yaklaşık 8 ayda kesilebilir hale gelen, 10 kiloya kadar ulaşabilen Kandıra hindisinin kilosu 20 ile 22 lira arasında olmak üzere 120 lira ile 200 lira arasında satılıyor. Üreticiler hindileri ister canlı, ister kesilerek temizlenmiş halde satışa sunuyor. Kandıra’da hindi üreticileri yılbaşı öncesi oluşan talepten memnun. Bölgenin en büyük hindi yetiştiricilerinden olan Cavit Turan, “Baba mesleği olan hindi yetiştiriciliğini yıllardır sürdürüyoruz. Bu yıl satıştan yana şikayetimiz yok. İstanbul’da belirli restoran, otel ve marketlere gönderiyoruz. Organik olduğu için tercih ediliyor. Mısır, yonca, buğday ve açık alanda beslenerek büyüyorlar. Yaklaşık 2 bin hindimiz var ve bunları 8 ayda yetiştirdik. Şu anda kesime hazırlar” dedi.

Turan hindiye artık yılın 12 ayında talep olduğunu belirterek, “Hindileri kesilmiş, temizlenmiş halde kilosu 22 liradan veriyoruz. Vatandaş organik yemek istiyor. Artık insanlar yediklerinden hasta oluyor. Hindi eti sağlıklı. Sadece yılbaşı değil, senenin 12 ayı talep var” diye konuştu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...