Yiğiner: Hakemlerde sıkıntı var

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk için mücadele eden Ankaragücü ilk yenilgisini aldı. Beklenmedik bir sonuçla deplasmanda İnegölspor’a

1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte Başkan Mehmet Yiğiner, hakemlere sitemde bulunarak, “Hakemlerde bariz sıkıntılar var. Kendilerini belli ediyorlar” dedi.

Yiğiner, “Maç hakkında pek yorum yapılacak bir durum yok aslında, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakip çıktığı kontra ataktan maç boyunca bulduğu tek pozisyonda golü buldu. Tabii şuna dikkat çekmek istiyorum verilmeyen net iki penaltımız var. Ardından Harun Aydın’a vurulan dirsek, futbol kriterlerinde direkt kırmızı karttır. Bunu hakem sarı kart olarak nitelendirdi. Geçen hafta Karşıyaka maçında verilmeyen net penaltımızı da unutmamak gerekir. Hakemlerde bariz sıkıntılar var. Belli ediyorlar kendilerini.” şeklinde konuştu.

Maçın gergin geçtiğini söyleyen Başkan Mehmet Yiğiner sözlerini şöyle noktaladı:

” Yani ilçe; Ankaragücü’nü, Ankaragücü isminin büyüklüğünü biliyor ona göre davranıyor. Bu tür yol kazaları olabiliyor. Bu süreçten sonra hatalarımızı düzeltip yolumuza bakacağız, bakmamız lazım. Takım geçen haftalara göre daha tutuk olmasına rağmen rakibi kendi evinde hapis ettik. Oyuncu değişiklikleri etkili olamadı. Ama bu hocanın kararıdır. Golü bulsaydık iş çözülürdü. Ne yazık ki olmadı. Futbol bu her zaman üstün performans sergileyemezsin. Bir an önce bugünü unutup Gümüşhanespor maçına odaklanmamız lazım.”

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