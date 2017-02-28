Yığılca mega kent olacak

Düzce Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit , “ Söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla Yığılca’yı mega kente dönüştüreceğiz” dedi.

Başkan Yiğit, yaptığımız söyleşide ilçenin sorunlarından, hayata geçirdiği ve geçireceği projelerden bahsetti.

Soru : Sayın Başkan kaç parti ile seçimlere girdiniz ve yüzde kaç oranında oy aldınız AK Parti Belediye Başkanı adayı olarak başkan seçildikten sonra halka söz verdiğiniz projeleri hayata geçirebildiniz mi?

Başkan Yiğit: Öncelikle hoş geldiniz. Sonsöz Gazetesi’ne ve bir çalışan olarak bizlere yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum.

Evet seçimlere AK Parti Belediye Başkanı adayı olarak girdim. Halkımızın teveccühü ile biz kazandık. Halkımıza buradan teşekkür ediyorum.

Seçimlerde söz verdiğimiz projeler vardı. Bunları bir bir hayata geçiriyoruz. 3 yıllık görevimde neler yaptık söz edeyim.

Bizim ilçemiz 1954 yılında kurulmuş ve o zaman yapılan alt yapı ile şimdiye kadar hayatını sürdürmüş, halkımız alt yapıdan dolayı çok sıkıntılar yaşıyordu. Ben mazbatamı aldıktan sonra ilk işim alt yapıyı çözmek oldu.

Tüm alt yapıyı yeniledik bunun yanı sıra içme suyu ana hatlarını değiştirdik, son model arıtma cihazları taktık ve halkımızın sağlıklı su içmesini sağladık. Paralel vaziyette yağmurlama sistemlerini yeniledik, ilçemizde sık sık kazı çalışmalarını olmasın diye aydınlatma kablolarını yer altına aldı”

Soru: Yığılca ile ilgili yeni projelerinizden de bahsedermisiniz ?

Başkan Yiğit: “Gerçekleştireceğimiz projeler ile Yığılca’yı öyle bir hale getireceğim ki Düzce’de ve Türkiye’de parmakla gösterilen bir ilçe olacak. İlçemizi turizme açacağım.

İlçemde Batı Karadeniz’in en büyük mağarası bulunmakta ve ben bunu değerlendirerek restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandıracağım. Türkiye’nin ve dünyanın her tarafından ilçemize turistler gelecek.

Yığılca’yı bir numaralı turizm cenneti haline getireceğim. Yerli ve yabancı turistlerin gelmesi ile esnaflarımızda bundan faydalanarak rahat bir nefes alacak. En büyük hayalim budur ve bunu da Allah’ın izniyle gerçekleştireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi durmak yok yola devam”

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