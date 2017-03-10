Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte ortak bir proje yürütülerek YGS sınavında vatandaşların sınav süresince sessiz olunması konusunda bilboard ve afiş yapıldı.

Atatürk Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, hazırladıkları ‘Trafikte Genç Fikirler’ adlı projeleri için Belediye Başkanı Mehmet Saygılı’yı hafta içinde ziyaret ettiler Ziyarette, YGS sınavında öğrencilerin dikkatini dağıtacak gürültü kirliliğine dikkat edilmesi konusunda Belediye ile birlikte ortak bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu tür projelere her zaman destek verildiğini ifade ederek, duyarlı davranış için öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır da ‘Hafta sonu yapılacak olan YGS sınavında vatandaşlarımızın gürültü kirliğine duyarlı olunması gerektiğini ifade etti. Bakır, gereksiz korna çalınmaması, satıcıların yüksek sesle satış yapmamaları konusunda uyarı da bulundu. Bu konuda Belediye olarak çalışmaların artırıldığını belirten Bakır, YGS sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

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