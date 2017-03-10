Üniversiteli olma hayalleri kuran öğrenciler, yarın yani 12 Mart Pazar günü Yüksek Öğretime Geçiş Sınavına (YGS) girerek ter dökecek. Üniversite girişin ilk adımı olan YGS’ye 2 milyon 265 bin 902 aday katılacak.

Uzmanlar Pazar günü yapılacak YGS öncesi , “Son gün herhangi bir çalışma baskısı uygulanmaması ve çocuklara dinlenmelerine fırsatı verilmesi konusunda aileleri uyarıyorlar.

Anne babalara ce çocuklarımıza ben de uyarılarda bulunayım.

Çocuklarımıza sınav sonucu ne olursa olsun sen değerlisin mesajını vermeyi unutmayalım.

Çocuğumuza, değerinin sınav sonucuyla ölçülemeyeceğini belirtelim.

O’nu her sonuca karşı hazırlayalım.

Ona desteğimizi abartmadan yapalım.

Bu zorlu maraton sürecinde gençlerin ailelerinin desteğine duydukları ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle bugüne dek bazı anlaşmazlıklar yaşadıysanız da çocuğunuzla aranızda onarılmaz yaralar açılmaması ve sınav kaygısını azaltmak için onlara yardımcı olalım.

Çocuklarınıza keyifli aktiviteler planlayın.

Bu zorlu sürecin stresini azaltacak aktivitelerde bulunun.

Çocuğunuzun motivasyonunu arttırmak ve kaygısını azaltmak için beraberce enerjinizi yükseltecek etkinlikler yapın.

Bunaldığında, gergin ya da umutsuz olduğunda açık havada kısa bir gezinti yapabilir, onun isteği doğrultusunda bir gün geçirmeniz faydalı olacaktır.

Ders baskısı yapmayın

Sınavın son olmadığını belirtin

Unutmayalım ki YGS öncesi son iki gün aileler ve çocuklar için büyük önem taşıyor.

Sınavda başarılı ya da başarısız olmanın öneminden çok sınavın gelecek için kullanabileceği bir araç olduğunu çocuklarımıza vurgulayalım. Ben şimdiden tüm sınava katılacak adaylara başarılar diliyorum.

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