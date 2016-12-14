Yevgeni seyirciyle buluşuyor

Rus Edebiyatı’nın Shakespeare’i olarak anılan, hem şair, hem oyun yazarı ve Romantik Dönem romancısı Alexander Sergeyeviç PUŞKİN’in ’ in YEVGENI ONYEGIN adlı romanı; Ukraynalı ödüllü koreograf YAROSLAV IVANENKO tarafından sahneye konuyor.

Puşkin; doğal dil kullanımı, derin karakter analizleri ile şiirsel bir eser yaratmış olup, koreograflar bu esere yepyeni bir boyut kazandırarak kitap sayfalarından bale eserine dönüştürerek 15 Aralık 2016 akşamı saat 20.00’de Opera Sahnesi’nde seyirciyle buluşturuyorlar.

Yevgeni Onyegin eserinde; ana karakter Tatiana duygularının yoğun olduğu gençlik döneminde Onyegin’e aşık olur ve aşkını anlatan bir mektup yazar. Ancak, Onyegin Tatiana’nın aşk mektubunu yırtarak onu küçük düşürür. Yıllar birbirini kovalar, Tatiana Prens Gremin ile evlenmiş, saygın ve etkileyici bir kadın olmuştur. Gittikleri bir partide, Onyegin ve Tatiana karşılaşırlar. Onyegin Tatiana’dan çok etkilenmştir. Bu kez mektup yazan ve kızla buluşmak için yalvaran ve Tatiana’yı ikna etmeye çalışan Onyegin’dir. Tatiana’nın evinde buluşurlar. Tatiana Onyegin’i hala sevmektedir ancak yaşananlar her ikisinin bir araya gelmesine engeldir. Tatiana onsuz bir yaşam kurmuştur. Onyegin’i reddeder . www.dobgm.gov.tr

YEVGENI ONYEGIN (BALE/ 2 PERDE )

Orkestra Şefi(Sunay Muratov), Sahneye Koyan( Yaroslav Ivanenko), Dekor(Özgür Usta), Kostüm(Tülay Usta),Işık (Fuat Gök)

Tarih: 15 Aralık 2016, Perşembe

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...