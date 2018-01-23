Yetersiz uyku, sağlık sorunları doğuruyor!

Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ergün Kasapoğlu, uykunun vücuttaki hormonları kontrol eden ve bağışıklık sistemini etkileyen bir olgu olması nedeniyle yetersiz uyku, vücudu, pek çok sağlık problemine karşı açık hale getirebileceğini belirtti.

Hastane Derindere‘den yapılan açıklamada, yetersiz uyku alındığında vücudun belirli sinyaller verdiği, bu sinyallerin farkına vararak doğru hareket edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Açıklamada yetersiz uyku ile ilgili görüşlerine yer verilen Hastane Derindere İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kasapoğlu,

“İyi uyku alışkanlığınız yoksa cildiniz size ele verebilir. Yapılan bazı çalışmalar, uyku eksikliği ile sivilce arasında bağlantı bulmuştur. Uyku, vücudunuzdaki hormonları kontrol eden ve bağışıklık sisteminizi etkileyen bir olgu olduğu için yetersiz uyku, vücudunuzu, pek çok sağlık problemine karşı açık hale getirebilir.”

ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, kızarıklık, şişlik, koyu halkalar ve gözaltı şişliklerinin yetersiz uykunun belirtileri olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

“Vücudunuz, derin uyku evrelerinde gerçekleştirdiği hormon kontrolü ve doku onarımını yetersiz uyku nedeniyle gerçekleştiremez. Çalışmalar, yeterince uyumayanların göz bölgesinde kırışıklık, çizgi, şişlik ve sarkmanın daha çok görüldüğünü göstermektedir. İyi bir gece uykusu uyuduğunuzda vücudunuz açlık hormonlarınızı düzgün bir şekilde kontrol edebilir. Ancak yetersiz uyku, hormon kontrolüne engel olduğu için ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla yemek yemenize ve kilo almanıza yol açabilir. Uykusuzluk çeken bir beynin, sağlıksız atıştırmalık ve yemekleri isteme olasılığı yüksektir. Yorulduğunuz zaman yargılama ve karar verme yeteneğiniz de eskisi kadar keskin olmayınca sağlıklı bir salata yerine kızarmış patates ve hamburgeri tercih etme ihtimaliniz artar. Genelde uykusuzluk problemi yaşayanların gündüz uykularını engellemek için tercih ettikleri kafein içerikli içecekler, kısa vadeli çözüm sunsa da uzun vadede uykusuzluk ve kaygı problemlerinin oluşmasına yol açabilir.”

“Sinirlilik yetersiz uykunun büyük bir işaretidir”

Dr. Ergün Kasapoğlu, sinirliliğin yetersiz uykunun büyük bir işareti olduğuna işaret ederek,

“Yurt dışında yapılan bir araştırmaya göre, bir hafta boyunca 4,5 saatlik uykuyla hayatlarına devam eden kişilerde öfke ve zihinsel bitkinlik görülmüştür. Bu kişiler bir haftanın sonunda normal uyku düzenlerine döndüklerinde, uykusuzluk döneminde görülen problemleri kısa bir süre içerisinde ortadan kalkmıştır. Uykusuzluk, konsantrasyonunuzu olumsuz yönde etkileyerek geçici hafıza problemleri de yaşamanıza neden olur. Yeterince uyumayan kişilerde gün içerisinde araç kullanırken uyuklama problemi görülebilir.”

değerlendirmesinde bulundu.

Boğaz ağrısı, ağız kuruluğu veya baş ağrısı ile uyanan kişilerin yetersiz uykuya neden olabilecek uyku apnesi, horlama ve reflü gibi problemler yaşayabileceğini, bu belirtilerin bir haftadan fazla devam edilmesi halinde mutlaka hekime başvurulması gerektiğini belirten Kasapoğlu, uykusuzluğun göz ardı edilen nedenlerini sıralarken,

“Yatmadan önce telefonunu kontrol etmek, hafta boyunca farklı saatlerde yatmak, öğleden sonraki yorgunluğunuzu bir fincan kahve ile gidermek, yatağınız sizin için dinlenme alanı olmayabilir, yatak odanız çok sıcak veya gereğinden fazla aydınlık olabilir mi?”

ifadelerini kullandı.