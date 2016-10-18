Yeter ya; varsa yoksa fetö… İnsanlar işsiz ve aç!

Türkiye’de bir 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi yaşandı. Başarılı olmadığını için şükrettik. Sonrası ise sancılı ve tartışmalarla dolu. Çeşitli spekülasyonların altında böyle bir gerçeğin tutuklamalarıyla mahkeme süreci başlayacak.

Bu darbe sandıktan AK Partinin doğal lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yıldızı en parlayan lider olarak çıkardı. Zaten bugün de en fazla bu dikkat çekiyor ve konuşuluyor. Spekülasyonlarda bu çerçevede şekilleniyor. Herkes o nedenle bu işin arkasını sorguluyor. Bu senaryoları çok dinleyeceğiz ve yeni kurgularla hep yenilenecek. Şimdiye kadar da bunu yaşamadık mı?

15 TEMMUZ’UN BİR PERDE

ARKASI DA VAR MI?

Belki bir gün gelecek bu 15 Temmuz’unda ipi pazara çıkacak. O da deşifre olacak. Nasıl bir zamanlar tabu olarak görülen Ergenekon ve Balyoz suçlamalarındaki senaryoların aydınlanması gibi. Bu da Türkiye’nin bir gerçeği dedirtecek. O davaların savcıları bugün Türkiye dışında değiller mi? Onlara sahip çıkan bugünün liderleri ise bugün sus puslar. Yani yine kandırılmışlar. 15 Temmuz da acaba kandırıldık mı? Diye de düşündürüyor.

PEKİ, İŞSİZLİK, HAYAT

PAHALILIĞI NE OLDU

İşte bakın medyada yukarıda belirttiğim konular 15 Temmuz sonrasındaki gibi her gün yazılıyor. Senaryolar bitmiyor. Yazalar, çizerler hep bunun etrafında dönüp duruyor. Türkiye gündeme her gün aynı EFT’de FETÖ. Bırakın bunu artık hukuk bunu halletsin. Bu ülke hepimizin olduğuna göre hepimizin sorununa sahip çıkalım. ,

İŞSİZLER ORDUSUNU DÜŞÜNEN YOK

Türkiye’nin en büyük sorularının başında işsizlik ve hayat pahalılığı geliyor. Asgari ücret ile en düşük emekli maaşı 1.300 TL, açlık sınırının altında anlayacağınız. Ülke açlık ile baş başa yaşarken, bizim gündemimiz hep aynı. EFT’de FETÖ Zamanında aynı kabı birlikte kirletenlerin bunun edebiyatını yapması da çok manidar. Darbe darbedir. Kimse tasvip etmez. Milli iradeye saldırı demek yaşama geleceğimize saldırı demektir. Tabii k, suçluları bulunacak yüzde 90’nı da bulundu. Mahkeme sürecine gidiliyor. O zamanda akla karayı göreceğiz. Bir de olayın perde arkasında başka bir senaryo çıkar mı? Çıkar burası Türkiye. Ancak o mahkemelerde öyle pek kolay değil. Türkiye’nin gündemini değiştirecek açıklamalar ve iddialar gelirse yer yerinden de oynayabilir. Yine o zaman işsize ve geçim sıkıntısı vatandaşa olacak. Onlar yine gündemden düşecek. Yıllardır, hep böyle olmadı mı? Bu Türkiye kaderi. İşte bu kaderi değiştirecek beyinlerde Türkiye’de maalesef yok. Üzüm üzüme baka baka kararır. İşte Türkiye’nin çıkmazı. Malzemesi bu, peki buna katlanmaya ne kadar devam eder onu zaman gösterecek.

PEKİ, SEÇİM OLSA NE OLUR?

Bugünkü manzara bu kaderin değişmesine yönelik sinyal vermiyor. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, her şeye rağmen yine sandıktan çıkar. Çünkü Türkiye genelinde bir ranta yönelik bir gelişme var. Yani İstanbul’da bu çok rahat bir şekilde gözüküyor. Sanıyorum Türkiye genelinde de manzara böyle. Sokak kan ağlıyor. Ancak rant getiren şehirleşme ve güzelleşme her haliyle hızla devam ediyor. Ülke terörle uğraşıyor. Savaş’a giriyor. Ancak şehirlerde de manzara tam bir inşaat şantiyesi şeklinde. İşte bu manzara, bana Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti, daha bu ülkede varlığını sürdürür dedirtiyor.

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