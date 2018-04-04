Müttefik desek müttefik değil, dost desen dost değil, teröre karşı desek teröre bırakın karşı olmayı destekleyen bir ülkedir Amerika Birleşik Devletleri.

Türkiye de iktidar da muhalefet de çok kızgın bu nedenle Amerika’ya.

Bu kızgınlığını da en üst perdeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sık sık dile getiriyor.

Amerika’nın Suriye’de Türkiye sınırına komşu Fırat’ın doğusunda ve Münbiç’te terör örgütleri PKK, PYD, YPG’ye bir ülkenin ordusunun ihtiyaçlarını karşılayacak miktarlarda askeri malzeme vermesi ve “IŞİD’le mücadele” gibi bir bahaneye sığınması Türk halkının da büyük tepkisine neden oluyor.

Amerikan medyasının dünyaca popüler gazetesi Washington Post’un haberinde, ABD Başkanı Trump’ın Suriye’den çıkmak için Suudi Arabistan Kralı Selman’dan 4 milyar dolar istediği iddia edildi.

Türkiye bu fırsatı asla kaçırmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump’ı hemen arayarak, “4 Milyar doları Türkiye vermeye hazır, yeter ki Amerika söz verdiği gibi terör örgütlerine verdiği silahları da alarak Suriye’den hızlı şekilde çıksın” desin.

İnanın bana Amerika Suriye’den elini, ayağını, parasını ve silah yardımlarını çekerse hem Suriye’deki demokratikleşemeye hızla geçilir hem de 35 yılı aşkın süredir devam eden PKK / PYD / YPG ve IŞİD terörü sona erer.

Türk halkı çok iyi gördü ve anladı ki bu terör örgütlerinin arkasında Amerika başta olmak üzere diğer emperyalist ülkeler var. Onlar çekilseler ne terör kalır, ne de terörizm kalır.

Türk ordusunun, Türk polisinin kahraman evlatları Türkiye’de de sınır bölgemiz olan Suriye’de de, Fırat’ın batısında da doğusunda da tek bir terörist bırakmaz.

Amerika’nın Suriye’den çekilmesine Rusya da, İran’da, Suriye de en az Türkiye kadar sevinir.

Bu yazdıklarımdan da halkına katliam yapan Esad Başer görevine devam etsin anlamı çıkmasın.

Daha açık söyleyeyim Rusya Amerika’nın Suriye’den çekilmesinden sonra halkını katleden katil Esad’ın değişmesi için gereğini yapar ki Suriye’de de huzur sağlanır.

Türkiye’deki 3,5 milyon Suriyeli de Esad görevden ayılıp ülkelerine huzur gelince evlerine dönerler.

Bu arada bakarsınız Rusya, İran ve Suriye’de birer milyar dolar verir ve Türkiye’ye ile birlikte 4 milyar doları toplayarak Amerika Başkanı Trump’a şöyle rest çekerler:

“Al paranı çek git Suriye’den…”