Rekor transfer bedeliyle İngiliz Everton takımına transfer olan Cenk Tosun’un başarılı olup olamayacağı merakla bekleniyor.

İnşallah yanılırım ama bugüne kadar giden oyunculara bakınca O’nun da başarıyı yakalamasının pek kolay olmadığı görülüyor.

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Metin Oktay’dan Can Bartu’ya, Hakan Şükür’den Arda Turan’a, Rüştü Reçber’den Oktay Derelioğlu’na, Nihat Kahveci’den Emre Belözoğlu’na, Mehmet Topal’dan Burak Yılmaz’a ligimizde başarılı olan birçok futbolcunun yurt dışı maceraları hep hayal kırıklığı ile sonuçlandı.

Bu isimlerin hepsi de çok yetenekliydi oysa.

Ne var ki gittikleri yerlerde isteneni veremediler, büyük hayal kırıklıkları yaşayarak geri dönmek zorunda kaldılar.

Önümüzdeki günlerde Arda Turan da dönecek.

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Peki, neden böyle oluyor?

Bence bunun çok basit bir nedeni var:

Bizim kimi futbolcuların yetenekleri yurt dışındaki önemli takımlara gitmeye yetiyor, ama kültürleri orada yaşamaya ve oynamaya yetmiyor.

Futbolla eğitimi bir arada yürütemiyoruz ne yazık ki…

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Liglerimizde oynayan futbolcular arasında üniversite mezunlarının sayısı çok az…

Çoğu yabancı dil bilmiyor… Kitap okumuyorlar… Sinemaya, tiyatroya, konsere gitmiyorlar…

Gazetelerin sadece spor sayfalarına bakıyorlar… Hayatları kamplar, futbol sahaları ve gece kulüpleri arasında geçiyor.

Böyle olunca da gittikleri üst düzey takımlarda ciddi uyum sorunları yaşıyor, arkadaş edinemiyor, deyim yerindeyse dışlanıyorlar.

Arda Turan’ın bir günlük tatilde bile Barcelona’dan koşa koşa İstanbul’a gelmesi boşuna değildi.

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Futbolumuzun gelişmesini, yurt dışı piyasada gerçek bir değer haline gelmesini istiyorsak, futbolcularımızı sadece fiziksel olarak değil beyinsel olarak da geliştirmek zorundayız.