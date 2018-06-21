Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Çocuk Danışma Merkezi (ÇODAM) ile Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) geleceğin ressamlarını keşfetmek için bir kez daha Resim Yetenek Tespit Sınavı düzenledi.

Keçiören Belediyesi ÇODAM, Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği (ÜZYEÇDE) iş birliği ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlük Binasında gerçekleştirilen ve 120 öğrencinin katıldığı sınava veliler de büyük ilgi gösterdi.

İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin katılımıyla iki oturumda gerçekleştirilen yetenek sınavında heyecanlı oldukları her hallerinden belli olan genç yetenekler ter döktü.

Sınavın içeriği ‘’Verilen bir konunun hayalden çalışılması” ve “Hazırlanan kompozisyondan karakalem çizim” olarak belirlendi. Öğrencilerin heyecanlı bekleyişi sürerken jüri üyeleri de değerlendirme aşamasına geçti.

Katılan her öğrenciye “Katılım Belgesi”nin verildiği sınav sonucunda belirlenen kategoride en yüksek puanı alan öğrenciler, resim atölyesindeki sanat eğitimi alanında burs kazanma hakkına sahip olacaklar. Her kademeden birinci olan öğrenciler % 100 burslu, ikinci olan öğrenciler % 50 burslu, üçüncüler ise % 25 burslu eğitim imkanı yakalayacaklar.

Çocukların yeteneklerini teşvik etmenin önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çocuklarımızın sanatla ilgilenmeleri veyahut bir hobi edinmeleri noktasındaki tüm çalışmaları destekliyoruz. Özellikle sanatın farklı bir bakış açıcı, farklı bir vizyon kazandırdığına inanıyor, yetenekli olanlara fırsat sunmayı görev addediyoruz.” diye konuştu.