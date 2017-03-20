Yeşilçam’ın mavi boncuğu Emel Sayın Kerki Production ve Solfej Organizasyon iş birliğiyle düzenlenen “Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri” konser serisi ile hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Bostancı Gösteri merkezinde ‘’Başrolde Emel Sayın Film Müzikleri Konseri’’ ile sevenleriyle buluşan Emel Sayın, hayranlarından gelen yoğun istek üzerine Kerki Production ve Solfej Organizasyon iş birliğiyle 25 Mart’ ta Ankara Congresium’ da sahne alacak.

Şarkılarıyla evlerimizi şenlendiren, her defasında yeni bir heyecanla izlediğimiz filmleriyle hayatımızı renklendiren, müzik dünyamızın en güzel seslerinden Emel Sayın, başrolünde yer aldığı filmlerin müziklerinden oluşan repertuarı ile hayranlarını büyülü bir yolculuğa çıkartacak.

Emel Sayın, başrolde Emel Sayın Film Müzikleri Konseri’nde canlı performansıyla unutulmayan filmlerinin müziklerini yeniden seslendirirken, izleyenleri Yeşilçam’da keyifli bir yolculuğa da çıkaracak.

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