Yeşilçam’ın “Damat Ferit”ine Çankaya kucak açtı

Alper Taşdelen: “Her zaman halkının yanında ve her zaman dik duran Tarık Akan, Atatürk’ün izinden hiçbir zaman ayrılmadı. Birçok sıkıntı çekmesine rağmen Cumhuriyet sevdasından vazgeçmeyen Tarık Akan’ın adını burada yaşatıyoruz”

Çankaya Belediyesi tarafından Türkkonut Dodurga Mahallesi’nde inşa edilen ve Türk Sineması’nın dev çınarı Tarık Akan’ın adı verilen yeni park, görkemli bir törenle açıldı.

Soğuk geçen hava şartlarına rağmen açılışlarına devam eden Çankaya Belediyesi, büyük oyuncu Tarık Akan’ın adını yaşatacak parkının açılışını gerçekleştirdi. Türkkonut Dodurga Mahallesi’nde 11 bin 742 metrekare alan üzerine kurulan parkın açılışını, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile vatandaşlar birlikte yaptılar. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl ve Çankaya İlçe yöneticilerinin de katıldığı açılış, sanatçının doğumgünü olan 13 Aralık’tan 3 gün sonra olması nedeniyle ayrı bir anlam kazandı.

AÇILIŞLAR YENİ YILDA DA DEVAM EDECEK

Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Taşdelen; “Yola çıkarken Çankaya’yı Mustafa Kemal Atatürk’e layık yapacağız demiştik. Bu nedenle durmadan ve kar kış demeden çalışıyoruz” dedi. Son üç ayda Çankaya Belediyesinin 27 açılış ve temel atma törenini gerçekleştirmiş olacağını belirten Taşdelen, 2017 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir bu kadar açılış ve temel atmanın gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi.

TAŞDELEN: “BU ÜLKEYE DEĞER KATMIŞ İNSANLARIMIZIN İSİMLERİNİ ÇANKAYA’DA YAŞATIYORUZ”

Ranta ve talana karşı kamu yararını savunduklarını belirten Alper Taşdelen; “Bunu yaparken aydınlarımızın, sanatçılarımızın, Atatürkçülerimizin, bu ülkeye değer katmış insanlarımızın isimlerini Çankaya’da yaşatıyoruz. Şehit olan polis ve askerlerimizin isimlerini Çankaya’da yaşatıyoruz” dedi. Tarık Akan’ın bu ülkenin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan birisi olduğunun altını çizen Taşdelen, “Her zaman halkının yanında ve her zaman dik duran bir sanatçı olan Tarık Akan, Atatürk’ün izinden hiçbir zaman ayrılmadı. Birçok sıkıntı çekmesine rağmen Cumhuriyet sevdasından vazgeçmeyen Tarık Akan’ın adını burada yaşatıyoruz” diye konuştu.

DERELİ: “ÜLKENİN SÜRÜKLENDİĞİ KARANLIKLA MÜCADELE EDEN EN BÜYÜK GÜÇ CUMHURİYET HALK PARTİSİ’DİR”

Taşdelen’in ardından kürsüye gelen Cumhuriyet Halk Partisi Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli de kısa bir konuşma yaptı. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile mesai arkadaşlarının başarılı çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirten Dereli; “Çankaya, toplumsal duyarlılığın öne çıktığı konuları ve isimleri yaşatmayı sürdürüyor” dedi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin kuruluşun ve kurtuluşun partisi olduğunu belirten Dereli, “Ülkenin sürüklendiği karanlıkla mücadele eden en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu gün Türkiye’de tavır koymaktan çekinen sanatçılar ve sporcular var. Onlara buradan sesleniyorum; korkmayın bu zihniyetten. Tarık Akan da korkmadı bizler de korkmuyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.

TAŞDELEN POLİS MEMURLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLEYEREK ÇİÇEK SUNDU

Konuşmaların ardından kürsüye gelen Türkkonut İlköğretim Okulu öğrencileri ile Dodurga Mahallesi Muhtarı ve CHP Çayyolu Temsilciliği, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve çiçek sundular.

Etkinlikte bölgenin güvenliğini sağlamakla görevli polis memurlarını da ziyaret eden Taşdelen, İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan bombalı saldırı nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Taşdelen, polis memurlarına çiçek takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Taşdelen ve vatandaşlar beraberce parkın açılışını gerçekleştirdiler.

TARIK AKAN ÇANKAYA’NIN KALBİNDE

“Hababam Sınıfı”, “Mavi Boncuk”, “Sev Kardeşim” ve “Oh Olsun” gibi Yeşilçam’ın yapı taşlarından olan filmlerin yanı sıra “Yol” ve “Sürü” gibi siyasi mesajlar veren eserlerdeki oyunculuğuyla da halkın gönlünde taht kuran Tarık Akan’ın adı, Dodurga Mahallesi’nde yeni nesillere aktarılacak.

Sanatçının adını ölümsüzleştiren yeni park, Dodurga Mahallesi 3464 ile 3459’uncu sokakların kesişiminde yer alıyor. Toplam alanı 11 bin 742 metrekare ve yeşil alanı ise 9 bin 268 metrekare olan park; çocuk oyun alanı, basketbol sahası, koşu yolu, kondüsyon alanları ve oturma gruplarıyla dikkat çekiyor.

Yeşilçam’ın yakışıklı çocuğu olarak hafızalara kazınan ve özellikle Hababam Sınıfı’ndaki Damat Ferit rolüyle unutulmayan Tarık Akan’ın adının verildiği park, bölge halkına yeni eğlenme ve dinlenme mekanı olarak hizmet verecek.

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