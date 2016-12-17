Yeşilçam karakterleri gölge oyununda

YAŞAR Üniversitesi Grafik Tasarımı Yüksek Lisans öğrencisi Yağmur Cansel İlhan, unutulmaya yüz tutmuş Yeşilçam karakterlerini gölge oyununu biraraya getirerek çocuklar için oyun tasarladı.

Oyunda ‘Çiçek Abbas’taki Şakir ile Abbas’ın kahvehane atışması, ‘Hababam Sınıfı’nda ise Şaban ile Badi Ekrem’in esprili konuşmaları gölge oyunun metinleri olarak kullanılıyor.

Yüksek lisansını Yaşar Üniversitesi’nde grafik tasarım alanında sürdüren genç tasarımcı Yağmur Cansel İlhan Yağmur Cansel İlhan, unutulmaya yüz tutmuş, akıllarda sadece anı olarak var olan Yeşilçam filmleri ve gölge oyunu kavramlarını bir araya getirip bugüne taşıyan bir projeye imza attı. Yağmur Cansel İlhan tarafından ‘Loho, Yeşilçam Gölge Oyunu’ adıyla tasarlanan ve bir çeşit zaman kapsülü görevi gören kit sayesinde bugünün çocukları oyunlar oynayıp geçmişi öğrenirken o günün çocukları da eskiye yolculuk yapma imkanı buluyor. Bu oyun sayesinde, kültürün unutulmak üzere olan parçaları da yeniden canlandırılıyor.

Yeşilçam Gölge Oyunu, bildiğimiz anlamda bir gölge oyunu içeren bir kit, eskilerden tek farkı ise Hacivat ve Karagöz yerine Yeşilçam karakterleriyle oynanması. Kitin içerisindeki oyun, temsili olarak seçilmiş Çiçek Abbas, Hababam Sınıfı Uyanıyor ve Neşeli Günler filmlerin karakterleri ile içlerinden seçilen üç farklı popüler ikili atışma sayılabilecek diyaloglar kullanılarak oynanıyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...