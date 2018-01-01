Yeşil kart almak için dünyayı kana boyadı

Refid Ahmet Elvan el-Canibi Iraklı kimya mühendisiydi. Saddam yönetiminde yaşamaktan bıkmıştı. En büyük amacı Yeşil Kart alarak ABD’ye yerleşmekti.

Yaptığı plan şuydu:

Turist pasaportuyla Almanya’ya gidecek, orada “Irak’a dönersem beni idam edecekler” diyerek iltica talebinde bulunacak, daha sonra yine bir yolunu bulup ABD’ye geçecekti.1999’da Almanya’ya gitti. O sırada Irak’ın elinde büyük kitleleri imha edebilecek kimyasal silahlar olduğuna dair şüpheler vardı. Alman istihbaratı bu yüzden kendisiyle yakından ilgilendi.

Canibi onlara şöyle dedi:

“Irak’ta kamyonlarla taşınan ve gerektiğinde ateşlenebilecek olan çok güçlü kimyasal silahlar bulunuyor.”

Almanya bu bilgiyi uzun süre sakladı ama 11 Eylül 2001 tarihinde terör örgütü El Kaide’nin ABD’de uçaklarla giriştiği terör saldırıları sonrası ABD istihbaratıyla paylaştı.

ABD zaten Irak’a yönelik bir şeyler yapmak istiyor ama dünya kamuoyunun tepkisinden korkuyordu.

Bir yandan kimyasal silah iddiasını kullandı, bir yandan laik diktatör Saddam’ın şeriatçı El Kaide’ye destek verdiği yalanına sığındı ve 2003 yılında Irak’ı işgal etti.

O işgal bir milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtı. Olumsuz etkileri hâlâ sürüyor.

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İki büyük yalana dayanarak bir ülke işgal edilmiş, ortalık kan gölüne çevrilmişti.

ABD’ye Irak işgalinde destek veren ülkelerden biri İngiltere’ydi.

İngiltere Parlamentosu’nda kurulan bir komisyonun 2016 yılında yayımladığı raporda, Irak’ın işgaline verilen desteğin yanlış olduğu vurgulanıyor, bu ülkenin elinde kimyasal kitle imha silahları bulunduğu iddiasının kanıtlanmadan harekete geçildiği ifade ediliyordu.

Ve sonuç:

Bir büyük yalanla Irak’ın işgaline gerekçe hazırlayan Canibi ABD’ye gidemedi ama halen Alman vatandaşı olarak Almanya’da yaşamını sürdürüyor.

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Yukarıda anlattığım olay, Gazeteci Murat Yetkin’in “Meraklısı İçin Entrikalar Kitabı”nda yer alıyor.

Titiz bir araştırmanın sonucu hazırlanan kitapta, “12 Mart ve CIA-MİT işbirliği”, “12 Eylül’de ABD bağlantısı”, “Irak’ın işgaliyle kurulan kanlı örgüt:IŞİD”, “ASALA’nın kuruluşunda KGB parmağı” başlıklı bölümleri de ilgiyle okudum.

Kitapta kimi belgelere dayanılarak şu çarpıcı iddiaya da yer verilmiş:

“İngiliz casuslar, Kıbrıs Rumlarının lideri, saygın din adamı Makarios’un telefonlarını dinlemişler ve O’nun özellikle gençlerle pek de alışık olunmayan türden eşcinsel eğilimler içinde olduğunu belgelemişlerdi. İngilizler buna dayanarak Makarios’a istedikleri şeyleri yaptırıyorlardı.”