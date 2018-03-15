Yeşil Deniz'deki set aşkı bitti…

Yeşil Deniz setinde tanışıp 1 yılı aşkın süredir aşk yaşayan ödüllü oyuncu Mert Turak ve Semiha Bezek geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı.

Yeşil Deniz’den Semiha Bezek ilişkinin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silerken Mert Turak ise fotoğrafları kaldırmadı. Ayrılığın ardından Semiha Bezek, Ezel ve İçeride dizilerini başarılı yönetmeni Uluç Bayraktar ile anılmaya başlandı.

Kaybedenler Kulübü Yolda filminin galasına beraber katılan çift geçtiğimiz haftalarda Burak Deniz’in doğum gününe de beraber katılmışlardı. Semiha Bezek’in Uluç Bayraktar’ın evine taşındığı konuşuluyor.