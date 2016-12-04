Yerleşik yabancılara Türkçe kursu

Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi tarafından Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yerleşik yabancılara yönelik Türkçe kursu açıldı.

Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Geyikoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fehim Altun, Manavgat Belediyesi Side Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Kaymakam Günlü ve Belediye Başkanı Şükrü Sözen, gümüş kazaziye, nakış, dekoratif tablo, yağlıboya resim, pilates, zumba, savunma sanatları, ahşap, İngilizce, Almanca ve yabancılara Türkçe derslerinin verildiği kurs salonlarını gezdi. Kaymakam Günlü ve Başkan Sözen, kursiyerlerle sohbet ederek, sanatlarını geliştirme yolunda başarılar diledi.

TÜRKÇE KURSU

Ziyarette en çok ilgiyi ise yeni açılan ve Manavgat’ta yaşayan yerleşik yabancıların devam ettiği Türkçe kursu çekti.

Kaymakam Nazmi Günlü ve Başkan Şükrü Sözen, kente yerleşmiş İngiliz, Hollandalı, Belçikalı, Alman kursiyerlerin devam ettiği Türkçe sınıfındaki derse girdi.

Türkçe öğrenmeye çalışan yabancı kursiyerler, Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e, Halk Eğitim Merkezi’ne ve Kaymakam Günlü’ye teşekkür etti. Kaymakam Günlü, genç, yaşlı, kadın tüm kent halkının eğitim hayatına yön verildiğini görmenin kendisini sevindirdiğini söyledi.

GENÇ, KADIN, ÇOCUKLARA EĞİTİM

Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, gençlik merkezlerinin açılmasıyla ilgili olarak gençlere, kadınlara ve çocuklara sözünün olduğunu ve bunu gerçekleştirdiklerini anlattı.

Başkan Şükrü Sözen, “Eğitim alan genç, kadın ve çocuklarımızın sayısının her geçen gün artması sevindirici.

Amacımız kentimizdeki eğitim hayatına katkıda bulunmak. Buraya gelen herkes en az bir hobi veya meslek ediniyor.

Kişisel becerilerini geliştiriyor. Türkçe kurslarımızı ise yeni ekledik. Yerleşik yabancılarımıza dil öğrenmeleri ile ilgili katkı yapmak istedik. Onlar da bu eğitimden çok memnun” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...