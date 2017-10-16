Trabzonspor’un Süper Lig’in 8’inci haftasında sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında aldığı 6-1’lik mağlubiyetin ardından yerel gazeteler yönetimi ve teknik direktör Ersun Yanal’ı eleştirdi, “Bırakın gidin” yorumunda bulundu.

Karadeniz Gazetesi: “Bu şehir bu rezilliği unutmaz. Tarihin yüz karaları” ifadelerini kullandı.

Günebakış Gazetesi: “Düş artık yakamızdan Ersun Yanal, batıyoruz!” yorumunu yaptı.

Taka Gazetesi: “Geleceğimizi kararttınız” başlığıyla haberi okuyucularına aktardı.

Sonnokta Gazetesi: “Artık gidin beyler. Bizler utandık, siz de utanın” ifadelerine yer verdi.

Kuzey Ekspres Gazetesi ise: “Trabzonspor Usta ve Yanal yönetiminde yeni bir hezimet yaşadı. Bırakın yakamızı gidin!” yorumunda bulundu.