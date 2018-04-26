Yerel basın Marmaris'te buluşuyor

Gazetemiz Genel Koordinatörü Orhan Uğuroğlu Anadolu Medya Buluşması’nda moderatör olarak yer alıyor. Marmaris’te gerçekleşecek etkinlikte 38 kentten 400’e yakın gazeteci yer alacak.

Marmaris Belediyesi’nin basın meslek örgütlerinin katkılarıyla düzenlediği “Anadolu Medya Buluşması” isimli yerel medya çalıştayı için 38 kentten 400’e yakın gazeteci bir araya geliyor. 3 gün sürecek etkinliğin Pazar günkü bölümünde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da Anadolu basın temsilcilerinin sorularını cevaplandıracak.

MARMARİS’TE ANADOLU BASININI BULUŞTURAN ORGANİZASYON

Marmaris Belediyesi, yerel basının artan öneminden yola çıkarak Anadolu medyasının sorunlarının da masaya yatırılacağı bir medya çalıştayı düzenliyor. Marmaris, bu önemli etkinlik nedeniyle hafta sonu 38 kentten 400’e yakın gazeteciyi ağırlayacak.

Ülkemizin ve Avrupa’nın gözde turizm merkezi Marmaris, yerel basına yapacağı evsahipliğine büyük önem veriyor. Sentido Orka Lotus Beach Otel’de 27-29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Medya Buluşması, hem yerel basın çalışanlarının biraraya gelmesi, hem de sorunlarına birlikte çözüm arayışları için atılan önemli bir adım olacak.

KILIÇDAROĞLU ANADOLU BASINININ KARŞISINDA

Gazeteciler, 2 gün sürecek çalıştayın yanısıra düzenlenecek gezi programıyla Marmaris’in eşsiz güzelliklerini de görme fırsatı bulacak. Çalıştay için çok sayıda milletvekili de Marmaris’te olacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Komisyonu Başkanı Tuncay Özkan başta olmak üzere Atilla Sertel, Barış Yarkadaş, Mustafa Balbay, Yakup Akkaya, Utku Çakırözer, Muğla milletvekilleri Nurettin Demir, Ömer Süha Aldan, Akın Üstündağ’ın ile eski milletvekili Metin Işık Anadolu yerel basınıyla toplantılara katılacak, sorularını cevaplandıracak.

Pazar günü ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez yapılan yerel basın çalıştayının konuğu olarak basın mensuplarının karşısına çıkacak. Saat 13.30 – 15.00 arasında farklı bölgelerden yerel gazetecilerin sorularına canlı yayında cevap verecek.

TÜRKİYE MARMARİS’TE BULUŞUYOR

Etkinliğe Adana, Afyon, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manavgat, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Zonguldak’tan gazeteciler cemiyeti yöneticileri ile yerel medya çalışanları katılıyor.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR; “BASIN BULUŞMASI BİZİM İÇİN BÜYÜK ONUR”

Etkinliğe evsahipliği yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Anadolu’nun dört bir yanından 400’e yakın gazeteciyi ağırlamanın kendileri için onur kaynağı olduğunu söyledi.

Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm milletvekillerine bu önemli organizasyona verdikleri destek ve değer için minnet borçlu olduklarını dile getiren Acar,

“Anadolu medyasının tüm sorunlarının konuşulacağı bu etkinlikte aynı zamanda yerel gazeteciler Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na merak ettikleri konular hakkında sorular da yöneltme fırsatı yakalayacak. Marmaris yaşayanları olarak gazeteci dostlarımızı ağırlamaya hazırız. Bu organizasyona destek veren Marmaris basın ailesine de içten teşekkür ederim. Bu ilk çalışmamızda başarılı olursak her yıl geleneksel olarak tüm Anadolu basını temsilcilerini burada ağırlamaya ve mesleki konularını görüşmeleri için evsahipliği yapmaya istekliyiz” diye konuştu.

ETKİNLİĞİN PROGRAMI

27-29 NİSAN 2018

Sentido Orka Lotus Beach, Marmaris

1. GÜN (27 Nisan Cuma)

09.00-12.00 Otele giriş (Sentido Orka Lotus Beach, Marmaris)

15.00-17.00 Marmaris Körfezi’nde tekne turu

19.00 Akşam yemeği ve serbest zaman

2. GÜN (28 Nisan Cumartesi)

08.00-09.15 Kahvaltı

09.30-12.30 Yerel Medya Çalıştayı

12.30-13.30 Öğle yemeği

13.30-17.30 Marmaris gezisi (Kızkumu, Selimiye, Bozburun, Bayır, Turunç)

17.30 Otele dönüş

20.00-23.30 Anadolu Basın ve Medya Yemeği (Marmaris’i ve belediye çalışmalarını anlatan kısa film gösterimi, konuşmalar, müzik)

3. GÜN (29 Nisan Pazar)

09.30-12.30 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek toplantı

12.30-13.30 Öğle yemeği

13.30-15.00 Anadolu Basın/Medya temsilcileri soruyor, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cevaplıyor (Canlı yayın linki tüm yerel televizyonlara gönderilecektir)

15.30 Yerel Medya Çalıştayı Sonuç Bildirgesi’nin kamuoyuna duyurulması

16.00 Kapanış

YEREL MEDYA ÇALIŞTAYI PROGRAMI – MARMARİS

28 Nisan 2018, Cumartesi – 09:30 – 12:30

GAZETECİLİK VE SENDİKA

GÖKHAN DURMUŞ

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı SAVAŞ NİGAR

Basın-İş Sendikası Genel Başkanı

RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE DENETİMİ

İSMET DEMİRDÖĞEN

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi

İLHAN TAŞCI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi

ANADOLU BASINI-TELEVİZYON VE İNTERNET GAZETECİLİĞİ

YILMAZ KARACA

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı

İNTERNET GAZETECİLİĞİ VE SOSYAL MEDYA

Necati KARTAL

Gazeteci

RADYO-TELEVİZYON YAYINCILIĞI VE SORUNLARI

İSMET ERGİN

Gazeteci – Televizyoncu ALİ DÖNMEZ

Gazeteci – Televizyoncu

MEDYA YASASINDA DEĞİŞİM GEREKSİNİMİ VE YEREL MEDYA DESTEKLERİ ÜZERİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ORHAN UĞUROĞLU

Gazeteci – Yazar

İLKE VE ETİK DEĞERLER AÇISINDAN YEREL BASIN

MUTLU TUNCER

Gazeteci – Yazar