YENİMEK hayalleri gerçeğe dönüştürüyor

YENİMEK’li Kaya, öğrenci olarak girdiği kapıdan öğretmen çıktı

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), Yenimahalleli vatandaşları meslek sahibi yapıyor. 2014 yılında YENİMEK’le tanışan ve 2 yıl öğrenci sıralarında oturan Sevil Kaya da hayalleri gerçeğe dönüşenlerden sadece birisi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında YENİMEK kurslarında eğitim aldığı “Temel Makyaj ve Cilt Bakımı” branşında usta öğretici olarak başlayan Kaya, şimdi Susuz Kurs Merkezi’ndeki 33 öğrencisine meslek kapılarını aralıyor.

Öğrencilerine umut oluyor

Asıl mesleği tiyatroculuk olan 35 yaşındaki Yenimahalleli Sevil Kaya,2014 yılında İlkyerleşim kurs merkezine kayıt yaptırarak “Temel Makyaj ve Cilt Bakımı” branşında 2 yıl üst üste eğitim aldı. Kendi mesleğinin yorucu gelmesiyle hayatına yeni bir yön vermek isteyen Kaya, arkadaşlarının tavsiyesiyle YENİMEK’le tanışarak hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü anlatırken gençlere de tavsiyelerde bulundu.

YENİMEK bünyesindeki hocaların ve idari birimlerin sadece ders vermekle kalmayıp, ufuklarını açarak mesleki destek sağladıklarının da altını çizen Kaya “Dışarıda bu kursu almak ciddi bir maddi külfet gerektiriyor. Ben öğretmen olmak istiyordum, para ödemediğim gibi harika dostluklar da kazanarak amacıma ulaştım. Şimdi bende öğrencilerim için elimden geleni yapıyorum. YENİMEK ailesinedahil olduğum için çok mutluyum. Bize bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Fethi Yaşar başta olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

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