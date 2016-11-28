Yenimahalle’ye yeni kütüphane!

Eğitim adına yaptığı çalışmalarla göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, ilçeye yeni bir kütüphane daha kazandırdı. 3 Aralık’ta açılışı yapılacak olan “Yaşar Kemal Kütüphanesi” Batıkent Meydan AVM içinde hizmet verecek.

Yenimahalle Belediyesi’nin eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yenimahalleli çocuk ve gençler ders çalışmak ve araştırma yapmak için artık belediye kütüphane’sinin yolunu tutacak.

Cumartesi günü açılacak olan Yaşar Kemal Kütüphanesi, 150 metrekare kapalı alan üzerinde, 20 öğrencinin aynı anda ders çalışmasına imkan sağlayacak şekilde düzenlendi.

Sorgulayan bir nesil yok

Türkiye’de eğitim sisteminin içler acısı olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Sorgulayan bir nesil yok. Aydınlık yarınlarımız için çocuklarımız en iyi şartlarda eğitilmelidir.

Biz Yenimahalle’de çocuklarımızın özel okullardaki gibi sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz.

Devlet okullarının fiziki koşullarını özel okullar seviyesine çıkartacağız demiştik. Bu nedenle bölgemizdeki okulların tadilatlarını gerçekleştiriyoruz.

İlçemizin kütüphaneye ihtiyacı olduğunu gördüğümüzden de yeni bir kütüphane daha açıyoruz” dedi.

Üyelik gerektirmeden giriş yapılacak olan kütüphanede hikayeden romana ders kitaplarından ansiklopedilere kadar tüm kitaplar raflardaki yerini aldı. Kütüphane haftanın 7 günü saat 08.00- 22.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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