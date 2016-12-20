Yenimahalle’ye 4 sağlık ocağı daha yolda

Yenimahalle’ye yaptığı sağlık yatırımlarıyla ilçeye yeni bir çehre kazandıran Yenimahalle Belediyesi, kente 4 sağlık ocağı daha kazandırmaya hazırlanıyor.

240 metrekare alan üzerine inşa edilen 8 doktor kapasiteli Kardelen ve İlkyerleşim sağlık ocaklarında aşı odası, acil yardım odası, emzirme odası, muayene odaları, mutfak ve tuvaletler bulunurken; 330 metrekare alana sahip Pamuklar Sağlık Ocağı ve 165 metrekare alana sahip Yeni Batı Sağlık Ocağı’nda da aynı özellikler bulunuyor.

Yenimahalle’nin her noktasına eşit hizmet

İnşaatların en kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenimahalle’nin her noktasına sahip çıkıp, eşit hizmet götürmeye gayret ettik. Yalnız belediye olarak kendi yetki alanımızda olan işlerimizi değil, sağlık ve eğitim alanında da gücümüz ölçüsünde çalışmalar yaptık” dedi.

“Sağlık ocaklarını arttırıyoruz”

Halkın sağlığının öncelikli olduğuna da vurgu yapan Yaşar, “Önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Bu yüzden sağlık alanında yapmış olduğumuz hizmetleri titizlikle yerine getiriyoruz. Yürüme mesafesinde yerel hizmet anlayışımızın gereği olarak vatandaşlarımızı yormadan hizmetle buluşturuyoruz. Bu yüzden mahallelerdeki sağlık ocaklarını arttırıyoruz” diye konuştu.

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