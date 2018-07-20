Hayata geçirdiği sosyal,kültürel ve eğitim projeleriyle sadece Ankara’da değil tüm Türkiye’de ses getiren Yenimahalle Belediyesi ödüle doymuyor.Yenimahalle Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi, Ankara’nın en beğenilen yerel haber sitelerinden Haber Ankara tarafından, Ankara’da Yılın Spor Projesi ödülüne layık görüldü.

5’inci Yıl Ödül Töreni’ni WondersEvent’te gerçekleştiren Haber Ankara’nın programına,Ankara’nın siyaset, iş, bürokrasi, spor ve cemiyet hayatının ünlü isimleri ile Haber Ankara okurları katıldı. Gecede birçok dalda ödüller sahiplerini buldu.

Yılın Spor Projesi “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi”

Çevre,eğitim,sanat,spor ve kültürel alanda birçok ödülün dağıtıldığı törende Yenimahalle özelinde Ankara’ya birçok spor kompleksi kazandıran Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi ile Yılın Spor Projesi ödülünün sahibi oldu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına Veli Sarıtoprak ve Ömer Lütfü Avşar’ın elinden ödülüalan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal” İlçemiz için ürettiğimiz projelerden biri olan ve adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu spor kompleksimizin böyle anlamlı bir gecede ödüle layık görülmesi bizim için büyük önem ifade etmektedir. Ödül törenini düzenleyen Haber Ankara ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Ödül töreninde Türk sanat müziği rüzgarı

Gecede sahne alan sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk, seslendirdikleri şarkılar ile katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattılar. Ödül töreni sonrasında şarkılarını keyifle seslendiren çift dinleyicilerden büyük alkış topladı.