Yenimahalle Belediyespor, Polatlı’da oynanan Türkiye Kupası A Grubu 2. Tur ilk maçında Aksaray’ı, 32-26 yenerek kupaya galibiyetle başladı.

Aksaray, Osmangazi, Polatlı ve Yenimahalle Belediyespor’un yer aldığı grupta, ilk iki sırada bitirmeyi başaran takımlar çeyrek final oynamaya hak kazanacak.

Altın Kanatlı Melekler kupaya

galibiyetle başladı

Polatlı Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı, Hasan Kılıç ve Kaan Çınar hakem ikilisi yönetti. Yenimahalle Belediyespor, mücadeleye Isabelle, Ceren, Radojevic, Fatma, Olga, Beyza, Valeria yedilisiyle çıkarken karşılaşma boyunca üstün olan taraf oldu.

Yenimahalle Belediyespor, mücadeleye agresif savunma ve yüksek tempoyla başlarken, gol yollarında da oldukça etkili bir performans sergiledi. Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 önde kapatan Yenimahalle, kalitesini 60 dakika boyunca gösterdi ve salondan 32-26 galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Kollektif oyun galibiyeti getirdi

Kupa mesaisine galibiyetle başlayarak moral bulan Yenimahalle Belediyespor, sergilediği kollektif oyunu skor tabelasına da yansıtmayı bildi. Takımın Ukraynalı yıldızı Olga, 9 gol ve Sırp orta oyun kurucu Radojevic, attığı 8 golle karşılaşmada dikkatleri üzerine çekti. Nurceren 5, Kati 4, Beyza ve Fatma 3’er golle tabelaya katkı yaparak, galibiyette öne çıkan diğer isimler oldu.