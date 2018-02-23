Yenimahalle Belediyesi’nin Batıkent Meydan Yaşar Kemal Kütüphanesi, Yenimahalle Gayret Mahallesi Kütüphanesi ve Demetevler Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun Gençlik Merkezi Kütüphanesi’ne üye öğrenciler, Ankara Ticaret Odası Congresium’da düzenlenen 12’inci Kitap Fuarı’nda buluştu.

Belediye’nin Herkes İçin Kütüphane (HİK) Projesi ile ortaklaşa düzenlediği fuar gezisine, yaklaşık 100 öğrenci katıldı. Yetkililer eşliğinde fuara gelen 7-20 yaş grubu öğrenciler, hikâyeden romana, bilim kitaplarından ders kitaplarına kadar birçok kitabı bir arada görme fırsatı buldu. Stantlardaki birçok kitabı inceleyen kitap kurtları, hem kitap satın aldı hem de yazarlarla buluşarak güzel bir gün geçirdi.

“Kütüphanelerde ders çalışmaktan çok mutluyuz”

25 Şubat’a kadar açık kalacak olan fuarda, aynı zamanda içeriğini merak ettikleri kitaplar hakkında stant görevlilerinden detaylı bilgi alan Yenimahalleli öğrenciler, Yenimahalle Belediyesi yetkilerine teşekkür etmeyi de unutmadı. Öğrenciler, “Yenimahalle Belediyesi kütüphanelerinde ders çalışmaktan çok mutluyuz. İyi ki Yenimahalle’de bizlerin ders çalışabileceği ve kitap okuyabileceği kütüphaneler var” dedi.