Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları madalyaya doymuyor.

Yenimahalle’nin gören kalpleri, 17-19 Nisan tarihleri arasında Bursa’da düzenlenen Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

Şampiyonaya 88 kulüpten toplam 280 sporcunun katılırken, Yenimahalle Belediyesi GESK sporcuları yarışmadan 14 altın, 7 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplamda 32 madalya ile döndü. Yenimahalle kulübünün 3 sporcusu ise yarıştığı kulvarlarda Avrupa Barajını geçti.

Başkan Yaşar sporcuları kutladı

Sporcuların başarısını tebrik eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Engel tanımayarak göğsümüzü kabartmaya devam eden sporcularımızla gurur duyuyorum. Onların elde ettiği bu başarıların, tüm engelli gruplarına örnek olmasını diliyorum” dedi.

Yenimahalleli sporcular Avrupa barajını geçti

Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda B1 Büyük Erkekler Kategorisinde Hüseyin Çırakoğlu Uzun Atlama Türkiye 1’inciliği ve Gülle Atma Türkiye 1’inciliği ile aldığı derece sayesinde Avrupa Barajını geçti. Ömer Efe ise 1500 metre ve 800 metrede Türkiye 3’üncüsü oldu.

B1 Gençler Kategorisinde de Talha Mustafa Kirazcı Uzun Atlama Türkiye 3’üncüsü ve 800 metre Türkiye 3’üncüsü oldu. B2 Gençler Kategorisi

Ramazan Keyvan Uzun Atlama Türkiye 2’incisi, 200 metre Türkiye 3’üncüsü, Disk Türkiye 3’üncüsü olurken, Yusuf Sayılı Uzun Atlama Türkiye 3’üncüsü, 400 metre Türkiye 2’incisi olmayı başardı. B3 Büyük Erkekler Kategorisinde ise Emre Yılmaz Uzun Atlama ve bin 500 metrede Türkiye 3’üncüsü, Ümit Koç da Uzun Atlama Türkiye 1’incisi ve Yüksek Atlama Türkiye 3’üncüsü olarak göğüsleri kabarttı.

32 madalyayla Başkente döndüler

B1 Büyük Bayanlar Kategorisinde Ece Çelebi 200, 400 ve 800 metrede Türkiye 1’incisi olmayı bildi. B2 Büyük Bayanlar Kategorisinde de Sevda Kılınç Çırakoğlu 200 ve 400 metre yarışlarında Türkiye 1’incisi olarak Avrupa Şampiyonası barajını geçti. Hilal Polat 200 ve 400 metre koşuları ile Gülle Atma da Türkiye 2’incisi oldu. B2 Gençler Kategorisinde Damla Karaçay 100 metre Türkiye 3’üncüsü, 200 ve 400 metrede de Türkiye 2’incisi oldu. B3 Bayanlar Gençler Kategorisinde Havva Elmalı 100, 200 ve bin 500 metrede Türkiye 1’incilikleriyle Gençler ve Yıldızlar kategorisinde Avrupa barajını geçti.

Gülce Aygün ise 400 ve 800 metre ile Cirit Atmada Türkiye 1’incisi olarak Yenimahalle’yi başarıyla temsil etti.