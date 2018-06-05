Yenimahalle Belediyesi’nin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesinin ilk ayağı “Dijital Meslekler Çalıştayı”, 20-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Saffron Otel’de gerçekleştirildi.
İş dünyası ile gençler bir araya geldi
Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13-17 yaş arası 21 Genç, Girişimcilik, Dijital Meslekler, Mesleklerde Toplumsal Cinsiyet, Kapasitenin arttırılması, Eğitim, İstihdam ve Sanayi konularında eğitim aldı.
Karar Vericilerle de bir araya gelerek görüşlerini aktarma fırsatı yakalayan gençler, 1 haftalık çalıştayın son gününde ise Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Anıtkabir gezisine katılarak Ata’nın huzuruna çıktı.
Gençler, 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasıyla birlikte Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği yeni meslekleri tanımış ve alana dair farkındalık kazanmış olacak.
Yenimahalle’nin Endüstri 4.0 projesi hayata geçti
Yenimahalle Belediyesi’nin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesinin ilk ayağı “Dijital Meslekler Çalıştayı”, 20-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Saffron Otel’de gerçekleştirildi.