Yenimahalle Belediyesi’nin başvuru sahipliğini yaptığı, Ankara Üniversitesi, Ankara Kalkınma Ajansı, ORSİAD ve TÜSİAV’ın ortaklığı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan “Kariyer 4.0: Endüstri 4.0 döneminde milli, dijital ve cinsiyet eşitlikçi istihdam ve girişimcilik politikaları” projesinin ilk ayağı “Dijital Meslekler Çalıştayı”, 20-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında Ankara Saffron Otel’de gerçekleştirildi.

İş dünyası ile gençler bir araya geldi

Proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanından gelen 13-17 yaş arası 21 Genç, Girişimcilik, Dijital Meslekler, Mesleklerde Toplumsal Cinsiyet, Kapasitenin arttırılması, Eğitim, İstihdam ve Sanayi konularında eğitim aldı.

Karar Vericilerle de bir araya gelerek görüşlerini aktarma fırsatı yakalayan gençler, 1 haftalık çalıştayın son gününde ise Yenimahalle Belediyesi’nin düzenlediği Anıtkabir gezisine katılarak Ata’nın huzuruna çıktı.

Gençler, 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasıyla birlikte Endüstri 4.0’ın beraberinde getireceği yeni meslekleri tanımış ve alana dair farkındalık kazanmış olacak.