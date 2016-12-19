Yenimahallelilere hukuki destek sürüyor

Yenimahalle Belediyesi Adli Yardım Bürosu, ilçe sakinlerinin derdine derman olmaya devam ediyor.

Hukuki desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlara 2011 yılından bu yana kucak açan belediye, 6 yıla yakındır Adli Yardım hizmeti ile 2 binden fazla vatandaşın sorununa çare oldu.

Ücret ödemeden dava açabilirsiniz

Ankara Barosu işbirliği ile hayata geçen Adli Yardım Bürosu’ndan maddi durumu nedeniyle avukat tutamayan vatandaşlar hukuki destek alabiliyor.

Bu çerçevede; ağırlıklı olarak boşanma, velayet, aile hukuku, iş davaları ve haciz işlemleri gibi konularda davaların takip edildiği Adli Yardım bürosuna gelen vatandaşlar, baronun hazırladığı durum anketini doldurarak başvuruda bulunuyorlar.

Vatandaşların ekonomik ve sosyal durumları incelendikten sonra, Ankara Barosu’nda toplanan 20 kişilik komisyon tarafından değerlendirmeye alınıyorlar. Komisyondan geçenler baronun görevlendirdiği avukatlara ücret ödemeden dava açabiliyor.

Büyük bir sosyal yaraya parmak bastık

Büyük bir sosyal yaraya parmak bastıklarını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın gösterdiği ilgiden bu büroyu açarak aslında büyük bir sosyal yaraya parmak bastığımızı görüyoruz.

Maddi durumu olmayan, ihtiyaç sahibi bu yüzdende hukuki destek alamayan vatandaşlarımız buraya gelerek sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Baromuzun değerli avukatları da vatandaşlarımızı itinayla dinleyerek onlara yardımcı oluyor, sorunlarını çözmeye çalışıyorlar” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...