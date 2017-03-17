Yenimahalle Belediyesi, 50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda “Tuhaf Bir Pazar Günü” adlı oyunu Yenimahalleli tiyatroseverlerle buluşturdu. Başrollerini Ceyhun Fersoy ve Özgür Özgülgün’ün paylaştığı komedi oyununu Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal da salonu hınca hınç dolduran vatandaşlarla birlikte izledi.

Yenimahalle Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gösterimi yapılan oyunda yaşadığı tekdüze hayattan sıkılmış bir reklam yazarının, kapısının pazar günü sabaha karşı çalınmasının ardından yaşadıkları sahneye taşındı. Reklam yazarının kapıyı açtığında eli silahlı bir kadınla karşılaşmasıyla birlikte yaşanan yanlış anlaşılmalarla dolu komik olaylar, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

Kayra Şenocak’ın yazdığı oyunda, 1001 Sanat Tiyatrosu oyuncuları Ceyhun Fersoy, Özgür Özgülgün, Bengi İdil Uras, Arzu Oruç ve Sibel Tomaç performansıyla göz doldurdu. Tiyatro ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getiren oyunda tiyatrocuları meslektaşları da yalnız bırakmadı. Kahkahaların hiç durmadığı salonda oyuncular uzun süre ayakta alkışlandı.

Gülmeye ihtiyacımız var

Oyunun ardından sanatçılara çiçek veren ve tek tek teşekkür ederek Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına konukları selamlayan Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal “Maalesef ülke olarak içerde ve dışarda ciddi gerginlikler yaşıyoruz. En çok ihtiyacımız olan şey biraz olsun gülümseyebilmek. Son derece gergin olduğumuz bir ortamda yüzümüzü güldürmeyi başaran tiyatro 1001’e ve oyuncularına çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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