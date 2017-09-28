TUBİL’e kayıtlar başladı Yenimahalle’nin milli gururu TUBİL’e kayıtlar başladı. Geçtiğimiz aylarda Polonya’da “Halk Dansları Folklor ve Müzik Yarışması”nda rakip tanımayarak Dünya Şampiyonu olan TUBİL, Yenimahalleli yurttaşlara yöresel kültürün yapı taşı olan halk oyunlarını öğretiyor.

Modern tarzları ile Anadolu’da oynan yöresel halk oyunlarını Başkentlilere daha çok sevdiren Yenimahalle Belediyesi TUBİL Halk Dansları Topluluğu, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler, hobi grupları ve Bale branşlarında eğitim almak isteyenler için kapılarını araladı. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’ne, Aile Hekimliğinden alınan sağlık raporu, 1 adet fotoğraf ve kimlik fotokopileri ile müracaat edebilecek.

Tüm değerleriyle bu ülke bizim

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ülkemiz Doğu’suyla Batı’sıyla, Kuzey’iyle Güney’iyle bizim. Zeybek de bizim horon da, bar da bizim kırık hava da hepsi bizim değerlerimiz.

Hepsi birbirinden güzel, hepsini izlemekten zevk alıyoruz. Bu kültürümüzü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak da görevimiz. TUBİL; ilçemizi de ülkemizi de yurt içinde ve yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Yenimahalleli çocuklarımız da ülkesine, milli ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir kuşak olarak yetişiyor” dedi.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen Yenimahalleliler 387 14 38 ve 0530 575 95 49’u arayarak bilgi sahibi olabilir.