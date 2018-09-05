Yenimahalleli öğrencilerin YKS başarısı

Yıl boyunca Ragıp Tüzün Parkı içinde bulunan Yenimahalle Eğitim ve Kurs Merkezi’nde Türkçe, Matematik, Tarih, Fizik, Kimya, Coğrafya, Biyoloji ve Felsefe branşlarında sınava hazırlanan Yenimahalleli 60 öğrenciden 30’u üniversiteye yerleşti.

Alanında uzman öğretmenler eşliğinde emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), İlahiyat, Makine Bölümü, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Uluslararası İlişkiler, Sanat Tarihi, Acil Tıp Teknisyenliği (ATT), Peyzaj Mimarlığı, Tarih ve Sınıf Öğretmenliği gibi bölümleri kazandı.

Kurslarda yüzde 50 başarı oranı sağlayan belediye, eğitim çalışmalarına yeni öğretim yılında da hız kesmeden devam ederek, yeni öğrencilerini sınavlara hazırlayacak.

“Öğrencilerimizin başarısından gurur duydum”

Türkiye’nin aydınlık günler görmesini istiyorsak en büyük yatırımlarımızı gençlere yapmalıyız diyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ” Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere vasiyet ettiği gibi gençlerimizi aydın bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden belediye olarak evlatlarımızın bilimsel ve kültürel açıdan gelişimleri için elimizden gelen tüm hizmeti sunuyoruz. Türkiye’yi eğitimli gençler ileriye götürecek. Gençlerimizin geleceğini belirlemede, meslek hayatına atılmada önemli bir basamak olan üniversiteye giriş sınavlarına düzgün ve donanımlı hazırlanmaları için bu kurs merkezlerini kurduk. Görüyoruz ki sonuçlar çok güzel. Öğrencilerimizin başarısından gurur duydum. Yeni eğitim hayatlarında da aynı başarıyı devam ettireceklerine inanıyorum” dedi.