Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde bulunan anaokullarında eğitim gören çocukların geleceğe daha iyi hazırlanması için birçok etkinlik yapılıyor. Yenimahalle Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Demetevler Bölgesi’nde açılan Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak Anaokulu’nda minik öğrencililerin meslekler hakkında bilgi sahibi olmaları için meslek grupları etkinliği yapıldı.

Minik itfaiyeciler, minik doktorlar ilgi gördü

Hemen her meslek grubunun çocuklar tarafından canlandırıldığı etkinlikte minik öğrenciler doktor, veteriner, polis, itfaiyeci, aşçı, inşaat işçisi kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdular. Öğretmenleri tarafından meslekler hakkında uygulamalı olarak eğitim verilen minik öğrenciler hem eğlendiler, hem de öğrendiler. Kendi yaptıkları kostümlerle meslekleri öğrenen minikler etkinlik boyunca keyifli anlar yaşadı. İtfaiyeci kılığına giren öğrenciler yangın söndürürken, doktorlar hasta baktı, polisler ise trafik kurallarını uyguladı.

Geleceğimiz çocuklar

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımızı bizim geleceğimiz onların geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu. Kreşlerde eğitim gören öğrencilerin iyi bir eğitim almaları için sürekli yenilikler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Yaşar, “Okullarımızda yapılan eğitim programlarında çocuklarımızın eğitimin içinde olmasına özen gösteriyoruz. Bunun için özel günlerde yapılan etkinliklerin yanı sıra eğitim programı çerçevesinde de farklı etkinlikler yapılmasına özen gösteriyoruz. Yeni nesilleri hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umut dolu bakabileceğimiz biliyoruz” diye konuştu.