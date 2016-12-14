Yenimahalleli minikler tutumlu olmayı öğrendi

80. Yıl Anaokulu, Batıkent Anaokulu ve Şehit Yüzbaşı İlker Aydın Anaokulu, Ragıp Tüzün Anaokulu ve Adile Naşit Anaokulu’nda gerçekleştirilen kutlamalarda minik öğrenciler tutumlu olmayı öğrendi.

Ziyaretçilerin geleneksel kıyafetler içinde Türk lokumu ile karşılandığı kutlamada, çocuklara Yerli Malı Haftası’yla ilgili bilgiler verildi. Şarkılar söylendi, danslar edildi. Birbirinden keyifli çuval, yoğurt yeme ve yumurta taşıma yarışmalarında kıyasıya yarışan çocuklar tamamen yerli mallarıyla özenle hazırlanan yöresel yemekleri de hep birlikte yedi.

Türkiye için gerçek kurtuluş üreticiden geçiyor

Tüm özel gün ve haftalarda çocukları bilinçlendirmek adına etkinlikler düzenlendiğini hatırlatan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bu memleketin üreterek ve üreticiyi destekleyerek gelecek kuşaklara aktarılabileceğini ifade etti.

Türkiye için gerçek kurtuluşun üreticiden ve yerli malından geçtiğini ifade eden Başkan Yaşar “Çocuklarımızın bilinçli tüketiciler olarak yetişmeleri de çok önemli. Temel tüketim maddelerini öz kaynaklarımızdan karşılamak, ekonomimizi geliştirmek bu haftanın en önemli gayelerinden birisidir.

Bu haftada çocuklarımıza tutumlu olmayı ve öz kaynaklardan beslenmeyi çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekir. Çünkü çocuklarımız; bizim geleceğimizdir” diye konuştu.

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