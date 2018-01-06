Yenimahalleli engelliler, başkent’te spor yaptı

Galoş Üretim Atölyesi sakinleri, Başkent Üniversitesi’nde Yenimahalle Belediyesi tarafından Eğitilebilirler Rehabilitasyon ve Eğitim Vakfı’na tahsis edilen Galoş Üretim Atölyesi’nin engelli çalışanları, Başkent Üniversitesi Spor Bilimleri 3’üncü sınıf öğrencilerine konuk oldu.

Engellilerde Spor dersi kapsamında Galoş Üretim Atölyesi sakinlerini okula davet eden Başkentli öğrenciler, 14 engelli konuğu ile ders işledi.

Parkur kurdular

Üniversitenin kapalı spor salonundan gerçekleştirilen derste, engellilere önce teorik bilgi sonra da uygulamalı eğitim verildi.

Kurdukları engelli parkuru ile engelli misafirlerine fiziksel aktivite yaptıran öğrenciler, 1,5 saat süren dersle engellilere sporun önemini anlattı.

“Spor engel tanımaz”

Amaçlarının engellileri spora teşvik etmek olduğuna da vurgu yapan üniversiteliler, “Spor engel tanımaz” diyerek spor aktivitelerinin devam edeceğini söylediler.

Ders sonunda öğrencilere ne iş yaptıklarını anlatarak sohbet eden engelliler, fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.